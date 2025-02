Ebben a félévben Stefán-Dobai Katalin és Stefán Bencze lesznek a házigazdák, akik minden alkalommal bodonkúti táncokat tanítanak kezdő szinten. Zenél a Heveder Banda és a Folker Együttes. A belépés ingyenes.

Könyvbemutató

SALAMON FERENC Gidófalván a polgármesteri hivatal tanácstermében ma 17 órai kezdettel, valamint Gelencén február 25-én, kedden 18 órától a művelődési házban bemutatja a Mit neked utókor emlékül átadok (Értékőrző barangolás Háromszéken) című könyvét.

Kiállítás

AKRIL- ÉS KRÉTARAJZ-KIÁLLÍTÁS. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban ma 16 órától Péter Sándor magyartanár megnyitja Balogh Klaudina és Zólya-Katona József, a Gyárfás Jenő Amatőr Képzőművészek Szövetsége tagjainak közös akril- és krétarajz-kiállítását Variációk címmel. Közreműködik megzenésített versekkel Tánczos András informatikus mérnök és Buzogány-Csoma István unitárius lelkész.

AZ ERDÉLYI MŰVÉSZETI KÖZPONT mindkét sepsiszentgyörgyi tavaszi tárlata jövő pénteken, február 28-án nyílik. Cseh Gusztáv (1934–1985) grafikusművész kiállításának megnyitó eseményére 17.30 órától kerül sor az EMŰK földszinti kiállítóterében Lénárt Tamás művészettörténész közreműködésével. 18 órától a művészeti központ harmadik emeleti kiállítóterében Juhos Sándor (sz. 1974) festőművész tárlatát Bába István képzőművész és Bordás Beáta művészettörténész nyitja meg.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház február 23-án, vasárnap 19 órától a kamarateremben Kovács Dominik–Kovács Viktor: Jégtorta című darabját játssza, rendező: Szilvay Máté (korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 1 óra 30 perc, szünet nélkül).

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház február 23-án, vasárnap 19 órától a Háromszék Táncstúdióban a Vadnyom című darabot adja elő, rendező: Uray Péter (korhatár: 14 éven felülieknek, időtartam: 1 óra 30 perc, szünet nélkül).

JEGYEK mindkét előadásra a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában és a biletmaster.ro oldalon kaphatók.

Évadindító rendezvény

A Sepsi TeleTár évadindító rendezvényére ma 17.30-tól kerül sor Sepsiszentgyörgyön a Míves Ház előadótermében. Program: a Székelyföldi Hírközlési Örökség Egyesület éves céljainak és gyűjteménye reprezentatív darabjainak bemutatása; 18 órától A jövő embere – Mi lesz az út?, Aczél Petra kommunikációkutató online előadása; 20 órától a Sepsi Jazz & Blues Klub által szervezett audíció, műsoron John Coltrane és Stevie Ray Vaughan felvételei.

Zene

HANGVERSENYÉVAD. A 2024/2025-ös sepsiszentgyörgyi hangversenyévad idei első koncertjét a Szebeni Állami Filharmónia adja. A közönség február 28-án 19 órától a Tamási Áron Színház nagytermében Dvořák, Monti, David Popper, valamint Pablo de Sarasate műveiből összeállított előadásukat hallgathatja meg, vezényel: Hermann Szabolcs. Jegyeket 40, illetve 20 lejért a központi szervezőirodában lehet vásárolni.

EGYHÁZZENEI HANGVERSENY. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban március 1-jén 19 órától egyházzenei koncertet tart a Cantate Domino Horváth József vezényletével.

Hitvilág

ÖKUMENIKUS IMAHÉT. A keresztények egységéért tartják az ökumenikus imahetet február 16. és 23. között hétköznapokon 17.30-tól Szentivánlaborfalván az unitárius templomban és Komollón a református imaházban. Ma Török István unitárius lelkész (Olthévíz), szombaton Tusa Róbert református lelkész (Angyalos), vasárnap 9.30-tól Szentivánlaborfalván és 11 órától Komollón Buzogány-Csoma István unitárius lelkész (Szentivánlaborfalva–Kézdivásárhely) szolgál.

CSERKÉSZET. Február 22-én, a cserkészet világnapján Sepsiszentgyörgyön 14 órától a Tanulók Palotájának udvarán a Bi-Pi-emlékműnél megemlékeznek a cserkészet alapítójáról, majd 15-től 19 óráig farsangi mulatság lesz a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében a Háromszék körzet szervezésében.

SZERETETVENDÉGSÉG. A sepsiszentgyörgyi unitárius nőszövetség február 23-án, vasárnap 16.30-tól szeretetvendégséget tart az egyház tanácstermében. Meghívott előadó Major László datki unitárius lelkész és az egyház zenekara, akik Dsida Jenő verseiből zenés összeállítást mutatnak be.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.30-tól Woodwalkers (román feliratos), 16.45-től Mufasa: Az oroszlánkirály (magyarul beszélő), 18.45-től Futni mentem (magyar romantikus vígjáték), 19 órától Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar zenés vígjáték), 20.45-től Les Fantomes (román feliratos), 21 órától Rokonszenvedés (román feliratos); szombaton: 11 órától Áradás (beszéd nélküli kalandfilm), 11.15-től Out of the Nest (románul beszélő), 16.15-től Bridget Jones: Bolondulásig (román feliratos), 16.30-tól Amerika Kapitány: Szép új világ (román feliratos), 18.45-től Futni mentem (magyar romantikus vígjáték), 19 órától Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar zenés vígjáték), 20.45-től Bridget Jones: Bolondulásig (magyarul beszélő), 21 órától Szeptember 5. (román feliratos); vasárnap: 11 órától Paddington Peruban (magyarul beszélő), 11.15-tól Diplodocus (románul beszélő), 16.30-tól Amerika Kapitány: Szép új világ (magyarul beszélő), 16.30-tól és 18.30-tól Futni mentem (magyar romantikus vígjáték), 19 órától Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar zenés vígjáték), 20.30-tól Én még itt vagyok (román feliratos), 21 órától Szeptember 5. (magyar feliratos).

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig a Grigore Bălan tábornok úti dr. Max patika (0752 068 364) a szolgálatos. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivásárhelyen ma az Állomás utcai Help Net gyógyszertár (0267 360 520) , hétfőtől a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton és hétfőn 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann gyógyszertár (0745 822 449) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön pénteken 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (0743 455 556); szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

AUTÓBUSZOK MAROSVÁSÁRHELYRE. A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) autóbuszokat indít Marosvásárhelyre március 10-én, hétfőn a székely szabadság napja alkalmából. Jelentkezni az SZNT sepsiszentgyörgyi székházában (Konsza Samu u. 21. szám) munkanapokon 9–13 óra között vagy a 0744 482 417-es telefonon, Kézdivásárhelyen Bakk Lászlónál (0746 777 981), Kovásznán Ferencz Botondnál (0726 187 753), Uzonban Ambrus Lászlónál (0752 208 117).

FELOLVASÓMARATON. A Háromszéki Népfőiskola Egyesület csatlakozik Kézdivásárhelyen a Gyűjtemények Házában ma 18 órától kezdődő Wass Albert-felolvasómaratonhoz. Lehet vinni egy kedvenc regényrészletet, verset, de akár hallgatóként is részt lehet venni.