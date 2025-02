A városban zajló nagyobb beruházások – mint egy új óvoda, sportpályák építése vagy egy-egy forgalmas utca teljes körű felújítása – mindig látványosak, és sok figyelmet kapnak. Azonban legalább ilyen fontosak azok a kisebb munkálatok is, amelyek kevésbé feltűnőek, mint például egy járda, egy sétány felújítása, vagy egy köztéri lépcső kijavítása, amelyek ugyancsak nagymértékben hozzájárulnak a mindennapi életünk minőségének javításához.

Egy felújított kisebb lakónegyedi sétánynak, megújult parkolóhelynek, kijavított lépcsőnek vagy kátyúmentes útszakasznak lehet hogy sokszor nem tulajdonítunk különösebb figyelmet, ezek mégis jelentősen hozzájárulnak az adott lakónegyedben élők komfortérzetéhez, városunk élhetőbbé tételéhez.

Ezek az apró fejlesztések fontosak a mindennapokban, hiszen a lépcsőházból kilépve például egy babakocsis, kisgyermekes anyuka számára egy újraaszfaltozott, jól járható járda felbecsülhetetlen, de egy rendezett, kijelölt parkoló is napi szinten megkönnyítheti a munkából hazatérők életét.

Ezeket a kisebb volumenű, de ugyanakkor fontos munkálatokat nagyrészt az önkormányzat saját vállalata, a Sepsi Út-Építő Kft., valamint a Városi Kertészet végzi, a munkálatok így gyorsabban és zökkenőmentesebben elkészülnek és időben átadásra kerülhetnek.

Tavaly számos kisebb útfelújítást végeztünk a város több pontján, amelyek eredményeképpen sok helyen megújultak a tömbházak közötti terek, sétányok, lépcsők, kisebb utcák, parkolók. Ugyanakkor, ahol a hely engedte, kisebb zöldövezeteket alakítottunk, szükség esetén megjavítottuk a kültéri padokat, a játszótéri elemeket, ezáltal szebbé, otthonosabbá váltak a lakónegyedek. Ezek a kisebb utcák ugyan nem tartoznak a fő közlekedési útvonalak közé, de megújulva jobb közérzetet biztosítanak a sepsiszentgyörgyiek számára.

A tavalyi évben felújított parkolók, járdák, sétányok a város különböző lakónegyedeiben:

* a Füzes utca: a Nicolae Iorga utca és a Gyár utca közötti szakaszon;

* a Vasile Goldiș utca: a Gulliver Óvoda bejárata előtt, valamint a 16-os és 19-es tömbház között;

* 1918. december 1. út ( a Mol-benzinkút mellett);

* az Ág utca, Gyár utca és Füzes utca által közrezárt részen;

* a Szemerja negyedi Bogáts Dénes utca;

* Állomás negyed: Barátság sétány, Lendület sétány, Szorgalom sétány és a román katona szobra mögötti rész;

* Csíki negyed: Cegléd utca és a Gernald Antal utca;

* Egészségügy sétány.

A felsorolt utcákban mindenhol újraaszfaltoztuk az úttesteket, járdákat és a sétányokat, újakra cseréltük a szegélyköveket, a régi aknatetőket, új kijelölt parkolóhelyeket alakítottunk ki és megújult a közvilágítás is.

Jelenleg a város két helyszínén van megkezdett lakónegyedi útfelújítás: folyamatban van a román katona szobra mögötti járda és parkoló felújítása, amelyet a tavalyi év végén kezdtünk el az Állomás negyedben, ahol felújítjuk a teljes járdafelületet, a lépcsőket és a támfalakat is, a munkálatok eredményeként újabb 45 parkolóhelyet hozunk létre.

Az év elején elkezdtük a felújítási munkálatokat a Kossuth Lajos utcában, a MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér mögötti részen, ahol a Sepsi Út-Építő vállalat segítségével újraaszfaltozzuk a tömbházak által közrezárt belső udvart. Jelenleg a szegélykövek cseréje van folyamatban, az időjárás függvényében következik az új aszfaltréteg leöntése. A munkálatok során bővíteni fogjuk a parkolóhelyeket is.

Városunk utcáinak karbantartása és a biztonságos közlekedés érdekében folyamatosan kicseréljük a régi, tönkrement aknafedőket. Az elmúlt években több mint 714 darab aknafedőt cseréltünk ki Sepsiszentgyörgy utcáin

Tudjuk, hogy sok még a tennivaló, vannak még utcák, amelyek felújításra szorulnak, de figyelünk a sepsiszentgyörgyiek visszajelzéseire is, és ha nem is sikerül egyszerre felújítanunk minden utcát, minden évben igyekszünk rendbe tenni minél több rossz állapotban lévő teret, parkolót és járdát. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak a nagy infrastrukturális projektekre összpontosítsunk, hanem a kisebb, de legalább ugyanannyira fontos munkálatokat is elvégezzük.

Idén is folytatjuk az úthálózat, a közterek és a lakónegyedek kisebb utcáinak, sétányainak felújítását a város számos részén, hogy Sepsiszentgyörgy továbbra is rendezett és még élhetőbb város legyen!

