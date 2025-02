Béke amerikai segítséggel, de Ukrajna és Európa részvételével

Románia igazságos és tartós békét szorgalmaz, amelynek megvalósításához Bukarest szerint az Egyesült Államok segítsége nélkülözhetetlen, a béketárgyalásokba pedig Ukrajnát és Európát is be kell vonni – hangoztatták a román vezetők az ukrajnai háború befejezését célzó béketárgyalások és informális egyeztetések kapcsán.

Marcel Ciolacu miniszterelnök a tegnapi kormányülésen úgy értékelte: most nem az a fontos, milyen „durva kijelentéseket” tesznek a világ vezetői, hanem a végső cél elérését kell szem előtt tartani, nevezetesen, hogy igazságos és tartós béke legyen Ukrajnában. „A békét csak Románia stratégiai partnere, az Amerikai Egyesült Államok segítségével lehet elérni” – mondta Ciolacu, aki szerint a békekötés az energiaárak csökkenését és egész Európa gazdasági talpra állását fogja eredményezni, ugyanakkor Románia számára az is fontos, hogy részt vehessen Ukrajna újjáépítésében.

Ilie Bolojan ideiglenes államfő szerint Románia nemcsak humanitárius alapon támogatja Ukrajnát, hanem stratégiai érdekből is, Ukrajna biztonsága ugyanis szerinte Európa és Románia biztonságát is jelenti. Bolojan Emmanuel Macron francia elnök meghívására vett részt szerdán az ukrajnai helyzetről és az európai biztonsági kihívásokról rendezett újabb párizsi találkozón. A találkozó után azt mondta: arra a következtetésre jutottak, hogy az európai országoknak együtt kell működniük az Egyesült Államokkal a tűzszünet és az igazságos béke elérése érdekében, de a tartós béke nem valósítható meg Ukrajna és az Európai Unió tárgyalásokon való részvétele nélkül. A tárgyalásokon szó esett békefenntartó csapatok küldéséről is. Az esetleges részvétellel kapcsolatos álláspontját Románia a közeljövőben alakítja ki, a helyzet alakulásának függvényében – számolt be az ideiglenes államfő.