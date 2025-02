Pénz az önkormányzatoknak

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke a testületi ülésen, majd a megyeinfón is elmondta, hogy minden megye egyforma összegben részesül, így Háromszék nettó nyertesnek tekinthető. Az elosztásnál egyensúlyra törekedtek, arra, hogy minden közigazgatási egység (megyei önkormányzat, városok, községek) számára biztosítsák a szükséges forrásokat, és a polgármesterekkel, politikai alakulatokkal egyeztetve döntöttek. Minden önkormányzat többet vagy legalább ugyanannyit kap, mint tavaly, ugyanakkor az elosztásnál figyelembe vették a térségi, helyi különleges igényeket. Ennek megfelelően Barót és Kézdivásárhely esetében, melyek a térséget is kiszolgáló kórházakat tartanak fenn, az erdővidéki és kézdiszéki községek a nekik járó források egy részéről lemondtak a két város javára, amit azok az egészségügyi intézményekre fordíthatnak. Tamás Sándor hangúlyozta, örömére szolgál, hogy ez alkalommal is működött a szolidaritás, mint már korábban is, amikor a térségek számára fontos intézmények fenntartásáról volt szó. Az elnök szerint a statisztikák azt mutatják, hogy a városi kórházakban ellátottak kétharmada a környék községeiből érkezik, azaz a két egészségügyi intézmény sokkal nagyobb területet szolgál ki, mint a besorolásából következtetni lehetne.

Az elnök továbbá kifejtette, szintén térségi sajátosság indokolta, hogy Kovászna városa 800 ezer lejjel többet kap: az összeget a kommandói út téli és nyári karbantartására fordítanák. A 15 kilométeres út fenntartási költségei elég megterhelőek a település pénzügyi lehetőségeit tekintve, ugyanakkor egy fontos feladat, ezért döntöttek úgy, hogy a fürdőváros arányaiban többen részesül, mint más hasonló méretű közigazgatási egység.

Tamás Sándor rámutatott: az önkormányzatokkal való egyeztetés során leszögezték, hogy a forrásokat vagy az európai uniós, vagy a kormányprogramok önrészének biztosítására, vagy a helyi fejlesztési programjaikra fordítják. Ehhez az elvhez igazodva született a döntés, hogy azok a községek, melyekben a gázhálózat kiépítését, fejlesztését célzó beruházások zajlanak, és maguk végzik ezeket, egyenként 200 ezer lejjel többet kapjanak. Négy ilyen község van: Bodok, Bardoc, Torja és Uzon. A megyében más községekben is zajlanak ilyen beruházások, de ezek több közigazgatási egység társulásával, ami nem annyira megterhelő, mint egyénileg megteremteni a forrásokat – tette hozzá az elnök.