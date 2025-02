Orbán Viktor: 2025 legyen az áttörés éve

Eretnekek voltunk

Orbán Viktor beszéde elején férfias évnek nevezte a tavalyit, megjegyezve, „tegnap még eretnekek voltunk, mára nálunk kopogtat a fél világ”. Felidézte, hiába zengett az ég az EP-választás előtt, nyugodtak maradtak, mert tudták, hogy az idő számít, és a politikában egyetlen állandóság van: a változás. Megjegyezte, elveszítették az államfőt és a Fidesz európai parlamenti listavezetőjét, és „az árulás sem maradt el”. „Kiderült, hogy innen, az évértékelő első sorából nem is olyan hosszú az út Weber úr brüsszeli kasszájáig” – mondta. Aki elárulja a barátait, az elárulja a pártját is. Ez a fajta bárkit elárul az első kanyarban. Pont a hazáját ne árulná el? – vetette fel utalva Magyar Péterre, akinek a nevét azonban nem mondta ki.

A tavalyi évet a kormányfő „rém­álomként” értékelte. „Az amerikai nagykövet az ellenzék élére állt, lőttek ránk Washingtonból és Brüsszelből, Soros György itthoni ügynökei pedig gyújtogatták a szénakazlakat és mérgezték a kutakat.” A köztársasági elnök tavaly februári lemondásától júniusra eljutottunk az európai parlamenti választási győzelemig: háború ide, infláció oda, egész Európában a Fidesz–KDNP győzött a második legnagyobb szavazataránnyal, csak Máltán született nagyobb győzelem. Szerinte a patrióta szó ma hangosabban hallatszik Brüsszelben, mint valaha, pedig ott „halált megvető bátorságot követel” hazaszeretetről beszélni.

Keresd a balekot

Orbán Viktor azt mondta, idén a küzdelem folytatódik, eddig lázadtunk, most már győzni is akarunk. „Az idei év más lesz, most mi járunk a történelem főutcáján, az ellenfeleink pedig sáros külvárosi mellékutcákban bóklásznak” – hangsúlyozta. A napokban tartott párizsi találkozóval kapcsolatban megjegyezte: a részt vevő európai vezetők „mintha vackorba haraptak volna”. Hozzátette, az EU felháborodott, hogy nélküle kezdődtek a tárgyalások, le akar ülni az asztalhoz. Ezzel kapcsolatban Demján Sándor egy mondását idézte, miszerint: „ha le akarsz ülni az asztalhoz, ahol a nagyok játszanak, nézz körül és keresd meg a balekot. Ha nem találod, akkor tudd, te vagy az”. Hangsúlyozta, Magyarország után fellázadt az Egyesült Államok is. Ugyanakkor arra figyelmeztetett: ne higgyük, hogy Amerika sikeres lázadása elhozza a győzelmet Magyarországnak. Ők nem tudnak győzni helyettünk, csak javítani tudják az esélyeinket – tette hozzá, jelezve, hogy Donald Trump amerikai elnök „nem a megváltónk, hanem a harcostársunk.” Úgy fogalmazott, „Magyarország szempontjából annyi történt, hogy Dávid Góliáttal vívott küzdelme közben megérkezett Dávid bátyja is, aki elég marcona legénynek látszik.” „Most kell bátran és nagyban gondolkodni. Ezért azt javaslom Önöknek, magunknak, hogy 2025 legyen az áttörés éve” – hangoztatta.

Budapesti lerakat

A miniszterelnök arról beszélt, a birodalomnak két feje és egy lerakata van: egy fej Washingtonban, egy Brüsszelben, a Soros-féle lerakat pedig Budapesten. Az amerikaiak „leleplezték és nyilvánosságra hozták azt a velejéig korrupt, elnyomó hatalmi gépezetet, ami az Egyesült Államok költségvetéséből milliárdokat szivattyúzott át álcivil szervezeteknek, megvásárolt újságíróknak, bíróknak és ügyészeknek, politikusoknak, alapítványoknak, bürokratának, egy hatalmas gépezetnek, amely a liberális véleménydiktatúrát és politikai elnyomást működtette az egész nyugati világban, ideértve Magyarországot is”. Létrehoztak egy robusztus pénzügyi és hatalmi gépezet, hogy a nemzetek szabadságát és függetlenségét letörjék, és a birodalom fennmaradhasson – mondta.

Szerinte szép és lelkesítő, ami Amerikában történik, de „nekünk, magyaroknak” a saját dolgunkkal kell foglalkoznunk: Először is a „birodalom budapesti lerakatával kell elbánnunk”. Először kormánymegbízottat küldenek az Egyesült Államokba és begyűjtik az összes Magyarországra vonatkozó adatot és bizonyítékot. Azután sürgősen megteremtik az alkotmányos és jogi feltételeit annak, hogy ne kelljen „tétlenül néznünk, amint álcivil közéleti szervezetek a szemünk láttára szolgálják ki a külföldi érdekeket és szerveznek politikai akciókat”.

Orbán Viktor azt mondta, folyamatos és egyre szerteágazóbb harcot kell vívniuk a birodalom brüsszeli fejével. Elmondta, „öt nagy csatában vitézkedünk egyszerre a brüsszeli bürokratákkal”: migráció, gyermekvédelem, rezsicsökkentés, 13. nyugdíj, Ukrajna. A kormányfő azt javasolta, írják bele az alkotmányba, hogy az ember vagy férfi, vagy nő és pont. Azt tanácsolta, a Pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás szervezésével, „kidobott pénz és idő”, mindegy, mit mond „Weber körzetparancsnok és az ő magyar ügynökei”.

Lesz-e Ukrajna EU-tag?

Ukrajna kapcsán azt mondta: a háború valójában nem is Ukrajnáról, hanem arról szól, hogy „az Ukrajna nevű terület”, ami eddig ütközőzóna volt a NATO és Oroszország között, mostantól NATO felügyelet alatt legyen. Hogy miért gondolták az európai és amerikai liberálisok, hogy az oroszok ezt majd tétlenül nézik, máig rejtély – jegyezte meg. Szerinte az már világos, hogy a kísérlet elbukott, Ukrajna, illetve ami maradt belőle, ismét ütközőzóna lesz, nem lesz NATO-tag, hogy az unió tagja lesz-e, majd a magyarok eldöntik. Magyarország és a magyarok ellenében Ukrajna soha nem lesz az Európai Unió tagja – hangsúlyozta, rámutatva, hogy az ukrán uniós csatlakozás tönkretenné a magyar gazdákat és nemcsak őket, hanem az egész magyar nemzetgazdaságot.

Orbán Viktor leszögezte, a magyar gazdaságban is áttörést kell elérni. Meg kell tartani a munkahelyeket, ami nem lesz egyszerű. Fontosnak nevezte a szolgáltatásokat, a tudásalapú gazdaságot és a turizmust is, hangsúlyozta azonban: termelés, vagyis munkaalapú gazdaság nélkül egyetlen ország sem tud megélni. A miniszterelnök meghirdette a 100 új gyár programot, valamint „Európa legnagyobb adócsökkentési programját” is. Ennek részeként két lépésben megduplázzák a gyerekek után járó adókedvezményt, bevezetik a csed és a gyed, valamint a két- és háromgyermekes édesanyák teljes, életük végéig tartó jövedelemadó-mentességét. A háromgyermekesekét egy lépésben, 2025 októberétől. A kétgyermekesekét lépcsőzetesen, 2026 januárjától. „Ez világszenzáció, ilyen nincs sehol – hangsúlyozta.

A kormányfő évértékelő beszédében bejelentette a készpénzhasználat alkotmányos védelmét is. „Nem akarunk a bankok rabszolgái lenni. A bankkártya a banké, a készpénz a tied” – jelentette ki.

Ellenzéki reakciók

Orbán Viktor évértékelőjére az ellenzéki pártok is reagáltak. Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) EP-képviselője szerint a kormányfő „nagyívűnek szánt bejelentései, ahogy korábban, úgy most se fogják megváltoztatni a folyamatos lecsúszás trendjét”. Közleményében a politikus úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor „az orosz hétköznapok rideg valóságát kínálja. Trump oldalán, az elmúlt hetven év legborzalmasabb történelmi-politikai-emberi gazemberségéhez asszisztálva, Orbán nemcsak saját, hanem az egész ország becsületét viszi a vásárra. Orbán a történelem rossz oldalára állt. Nekünk marad a küzdelem”.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke közleményében egyebek mellett azt írta, hogy a kormányfő „szinte semmiről nem beszélt, ami a magyar emberek életét érinti” és „semmilyen érdemi megoldást nem kínált az általa okozott megélhetési válságra”. A Tisza Párt elnöke szerint Orbán Viktor beszédéből az derült ki, hogy „retteg”, és a „Tisza javaslatainak elfogadásával próbál megkapaszkodni az általuk megolajozott csúszdán”.

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke szerint Orbán Viktor „nem látja a rossz jogszabályok, a fojtogató bürokrácia által okozott nehézségeket, a korrupció, az összeomló egészségügy és rendvédelem, az elnéptelenedő vidék, az alig működő MÁV, a zötyögős közutak, a bérek, az infláció, az oktatás, a megélhetés problémáinak valódi okait”.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom közleménye szerint a miniszterelnök évértékelője „szokatlan mennyiségű ígéretcunamit hozott”, amelyek „nem oldják meg azokat a gondokat, amelyek az elmúlt évek kormányzása miatt alakultak ki”.

A Magyar Szocialista Párt (MSZP) álláspontja szerint Orbán Viktor idei évértékelő beszéde retorikai játék volt, ami „összeesküvés-elméletekkel próbálja elterelni a figyelmet kormányzásának teljes kudarcáról” – írta Komjáthi Imre, a párt elnöke közleményében.

Barabás Richárd, a Párbeszéd-Zöldek társelnöke és fővárosi frakcióvezetője a Facebook-oldalán azt írta, hogy Orbán Viktor a beszédében bevallotta, hogy „nem a béke, hanem a harc érdekli”, kormányzását pedig „nem a béke, hanem az erőszak vezérli”.

A Momentum Mozgalom Orbán Viktor Pride-dal kapcsolatos kijelentésére reagált. Facebook-oldalán azt írta, hogy „egekben az infláció, összeomlóban az állam, nincs EU-s pénz, de Orbán a szabadság utolsó szigetét, a Pride-ot támadja. Szégyenteljes és aljas uszítás ez, nem több” – fogalmazott.