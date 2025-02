2025 a gyermekek éve

A megyeszékhely után a céhes várost is felkereste Nacsa Lőrinc nemzetpolitikai államtitkár, ahol pénteken megkezdődött a gyermekek éve rendezvényeinek sora. A Tekergők kisegyüttes koncertjét és a Zöld küldetés interaktív vetélkedőt megelőzően sajtótájékoztatón vett részt, ahol a megyei tanács vezetősége is ismertette az évhez kötődő terveket.

A Vigadó Művelődési Központban tartott sajtótájékoztató kezdetén Tamás Sándor, a megyei tanács elnöke kifejtette: határozatba foglalták, hogy az idei év a gyermekek éve lesz, egy sor rendezvényt és eseményt építenek a tematikus esztendő köré. „Pénzt fordítunk arra, hogy Háromszéken a fiatalok, a gyermekek, a jövő generációja számára olyan fizikai környezetet teremtsünk, olyan programokat szervezzünk, amelyek kellemesebbé, jobbá teszik a mindennapokat. Azt szeretnénk, hogy Háromszék legyen az a hely, ahol jó gyereknek lenni, ahol jó felnőni, ahol biztonságban lehet tanulni, szórakozni” – vázolta Tamás Sándor. Bejelentette: amellett, hogy a megyei tanács és az alárendelt intézmények – a Székely Nemzeti Múzeum, a táncegyüttesek, a Bod Péter Megyei Könyvtár, az Agrosic Egyesület – is hangsúlyosan a gyermekekre figyelnek, a civil szervezeteket is jelentősebb mértékben támogatják, ugyanis 25 százalékkal növelték a megpályázható keretet. A tantárgyversenyeken jó eredményeket elérő diákokat ugyancsak nagyobb összeggel tudják díjazni. Arra törekszenek, hogy felújítsák, és ahol nincs, kialakítsanak sportbázisokat, játszótereket, korszerűsítsék az iskolákat és óvodákat, ifjúsági tereket hozzanak létre. Folytatódik a népszerű Iskolatáska program is, aminek az elmúlt egy évtizedben több mint 23 ezer haszonélvezője volt.

A Tamás Sándor után felszólaló Nacsa Lőrinc államtitkár leszögezte: magyar gyerek nélkül nincs magyar jövő. Éppen ezért a magyar kormány és a Magyar Állandó Értekezlet a 2025-ös esztendőt a jövő nemzedék évének nyilvánította, fő cél szintén a fiatalok kiemelt támogatása, tehát az anyaországi és háromszéki tematikus év kapcsolódik, a támogatások és a programok révén mindenki profitálhat belőle. Röviden ismertette a pályázati lehetőségeket, majd Gáj Nándornak, a megyei tanács alelnökének átnyújtott 15 tiszteletjegyet azzal a kéréssel, hogy azokat adják át a délutáni vetélkedő győzteseinek. A jegyek Budapesten a Magyar Zene Házába biztosítanak ingyenes belépést, ahol érdekfeszítő kiállítást tudnak majd megtekinteni a kézdiszéki gyerekek.

Tamás Sándor, Gáj Nándor, Kondor Ágota és Nacsa Lőrinc a sajtótájékoztatón. A szerző felvétele

Gáj Nándor szerint három ajánlatuk is van a háromszéki gyermekek számára, ezeket azt követően fogalmazták meg, hogy az iskolásoknak kérdőívet küldtek ki, és arra több mint 1300 válasz érkezett. A visszajelzésekből kiderült: a gyermekek zöme szabadidejében a telefonjával bíbelődik vagy éppen tévét néz, pedig szeretnének táborozni, kirándulni, lovagolni és különböző előadásokon is részt venni. Éppen ezért elsőként arra buzdítják őket, hogy az iskolabuszok segítségével mozduljanak ki a lakóhelyükről, fedezzék fel a környéküket. „A második ajánlatunk, hogy hívjanak meg minket, az alintézményeinket, programszervezőket, civil szervezeteket olyan programokkal, amiket előkészítettek. Iskola közben hozzanak be olyan információkat és élményeket, amelyek különlegesebbé tehetik a napjaikat” – mondotta Gáj Nándor, aki szerint a harmadik ajánlatuk már családközpontú: „Találni kell egy közös pontot a szüleikkel közösen. Látjuk, hogy vannak, akik közösen szerveznek programokat gyerekeikkel, de úgy gondoljuk, hogy ennél több kell. Olyan programokat szervezünk nagyobb településeken, amelyek arról szólnak, hogy a családok miként tudják hasznosan és értékesen együtt tölteni az idejüket” – hangsúlyozta Gáj Nándor. A sajtótájékoztatón elhangzott: várják civil szervezetek vagy akár magáncégek jelentkezését is, hiszen tapasztalatuk az, hogy a gyermekek például azt is nagyon élvezték, amikor betekinthettek a sajtkészítés fortélyaiba.

Kondor Ágota szenátor azt hangsúlyozta: Háromszék kincsei között a legértékesebbek a legkisebbek, akiknek olyan gyermekkort kell biztosítani, amiből felnőttként is tudnak építkezni. A gyerekek évének programkivonata vélhetően már ezen a héten elérhetővé válik a visitcovasna.ro oldalon.