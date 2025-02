Arany-, ezüst- és bronzérmet is szereztek a kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK cselgáncsozói, akik az elmúlt hét végén Bukarestben vendégszerepeltek a tizennyolc év alattiak országos bajnokságán. A céhes városiakra mozgalmas napok várnak márciusban, hiszen a következő hónap elején újabb két komoly megmérettetés előtt állnak a Veres László által felkészített sportolók.

Roppant népes mezőny mellett tartották meg február 21–23. között az U18-as cselgáncsozók országos bajnokságát, amelynek a bukaresti Romsilva Terem adott otthont. A via­dalon ott volt a kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK hat sportolója is, akik egy arany-, egy ezüst- és egy bronzérem mellett két ötödik helyezést is begyűjtöttek. A céhes városiak legjobb eredményét a 60 kilogrammos súlycsoportban érdekelt Simon Tege szállította, miután a 42 dzsudokát felvonultató súlycsoport döntőjében legyőzte csapattársát, Tamás Gábort. A 66 kilogrammosok küzdelmében Pál Norbert a dobogó legalsó fokára állhatott fel, miután megnyerte a harmadik helyért kiírt párharcot. Ugyancsak ebben a kategóriában lépett tatamira Vida Máté, aki az ötödik pozícióban zárt. Edzőjük, Veres László mindkettejük eredményével elégedett, de azért többet várt tanítványaitól. A céhes városi sportklub második ötödik helyezése Kovács Máté nevéhez fűződik (81 kg), míg Crăciun Dániel helyezés nélkül fejezte be a bukaresti kiszállást.

A Nagy Mózes SK és a Csíkszeredai VSK közös csapata az első pozícióban zárta az U18-as országos bajnokság pontversenyét, miután a két együttes cselgáncsozói két első, egy második és egy harmadik, valamint három ötödik helyezést értek el.

A háromszéki klub edzőjétől tudjuk, hogy a csapat indul a jövő hét végén esedékes U21-es országos bajnokságon, míg március 10–16. között Simon Tege, Tamás Gábor és Pál Norbert ott lesz a tizennyolc év alattiak számára meghirdetett Európa-kupa poreci (Horvátország) fordulóján. (tibodi)