Színház DUMASZÍNHÁZ. Ma 19 és 21 órától Kovács András Péter – KAP Idővel című önálló estje tekinthető meg Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Műsorvezető: Fülöp Viktor. Jegyár: 65 lej. VENDÉGJÁTÉK. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ nagytermében február 26-án, szerdán 19 órától az Udvarhely Néptáncműhely Darvas Benedek – Pintér Béla: Parasztopera című zenés tragédiáját mutatja be a Boér Géza-bérleteseknek (az előadás időtartama: 1 óra 20 perc). A szabadjegy 30 lejbe kerül.

Könyvbemutató

Február 27-én, csütörtökön a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban bemutatják a Köpec patakától az Inn folyóig. Benedek Pál székely határőr verses naplója, 1944. szeptember – 1945. június című könyvet. A naplóról Préda Barna néprajzkutató, a kötet szerkesztője és Magyarosi Sándor hadtörténész beszélget. Köszöntőbeszédet mond Fodor Tamás, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezető konzulja. A bemutatót megtiszteli Benedek Pál lánya, Baló Margaréta. A verses naplóból, és az azt kísérő tanulmányból megismerhetjük a méltatlanul keveset kutatott erdővidéki 13. székely határőrzászlóalj sorsát a csobányosi harcoktól, a bátosi átszervezésen át egészen a nyugati fogságig.

Tánc

IFJÚSÁGI TÁNCHÁZ NAGYAJTÁN. Az Erdélyi Hagyományok Háza sepsiszentgyörgyi fiókjának szervezésében idén első alkalommal Nagyajtára vándorol az ifjúsági táncház. A Kriza János Kultúrotthonban farsangi táncházra várják a környék táncoslábú fiataljait. Házigazda: a Búzavirág néptánccsoport; táncházgazda: Stefán Bencze és Karácsony-Tóth Tünde, akik tarsolyában a moldvai és mezőségi táncok mellett más is megbújik. Muzsikál: Iffiú Szabolcs, Lőrinczi Zsolt és Balogh Szabolcs.

Tortoma Önképzőkör

A Baróti Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében ma 19 órától A kitartás a titok – Merj, tanulj, higgy, élj! címmel interaktív kerekasztal-beszélgetésre kerül sor. Meghívott: Antal Hajnal divattervező, vállalkozó (Barót–Marosvásárhely). Beszélgetőtárs: Szakács–Kádár Julianna rádiós műsorvezető. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Farsangi mulatságok

BARÓT. Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár-termében február 27-én, csütörtökön 17 órától kicsiket és nagyokat egyaránt várnak a farsangi mulatságra. A farsangi népszokások nyomában címmel beszélgetnek a farsangi hagyományokról, a téltemetésről, a maskarás alakoskodásról és a mulatságok jelentőségéről. A kézműves-foglalkozáson zajkeltő eszközöket készítenek, melyeket mindenki haza is vihet emlékbe. A farsangi komatál készítéséhez kérnek minden résztvevőt, hogy vigyen magával egy kis harapnivalót (korábbi években fánk, kalács és mindenféle sütemény került a komatálba). A rendezvény végén a múzeum udvarán elégetik a telet jelképező Samu bábot, majd táncházzal zárják a mulatságot.

SZENTIVÁNLABORFALVA. A Székely István Dalkör szervezésében március 1-jén, szombaton 20 órától a Közösségi Házban Járom az utam (Azok a 60-as évek) című előadás után kosaras bált tartanak. Zenél a Szász Béla Band. Részvételi szándékot a 0742 020 481-es telefonon kell jelezni (N. K. K. Öcsi).

Hitvilág

ENGESZTELŐ ÉS EMLÉKEZŐ GYÁSZMISE KÉZDISÁRFALVÁN. Ma 17 órától a Nagyboldogasszony római katolikus kápolnában a helybeli Szabó Ottó kezdeményezésére Boros Vilmos nyujtódi plébános, beszolgáló lelkész engesztelő és emlékező gyászmisét celebrál Pusztai Ferenc, Dézsi Dénes és Sántha György (Jeges) emlékére.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermében.

RÉGI SÍROK FENNTARTÁSA. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia felkéri a húsz év óta meg nem váltott sírokba temetettek hozzátartozóit, hogy április 1-ig vegyék fel a kapcsolatot a plébánia hivatalával a sírhelyek további fenntartása érdekében. Amennyiben a megadott határidőig a sírfenntartást nem fizetik ki, a plébánia fenntartja a jogot, hogy a sírhelyek újraértékesítését kezdemé­nyezze.

Szépírásverseny

A Háromszéki Népfőiskola Egyesület szépírásversenyt szervez. Követelmények: húsz sor magyar szépirodalmi alkotásból másolva, A4-es lapra töltő- vagy golyóstollal írva. A pályamunkákat szkennelve vagy személyesen is be lehet nyújtani Biró Erikánál (e-mail-cím: gaspar_erika@hotmail.com, telefon: 0757 958 868) március 1-jéig. Az első forduló díjazása: március 15. Kategóriánként az első hat helyezett továbbjut a második fordulóba, melyet a magyar költészet napján díjaznak. Eddig már a Kárpát-medence több településéről jelezték a részvételi szándékot, mint például a nyékvárkonyi Móra Ferenc Alapiskola (Szlovákia, Csallóköz).

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsorán: 15.30-tól Out of the Nest (románul beszélő), 16 órától Sehol se otthon – Bob Dylan (magyar feliratos), 17 órától A brutalista (román feliratos), 18.45-től és 20.45-től Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar zenés vígjáték), 21 órától Futni mentem (magyar romantikus vígjáték).

Képernyő

RTV3. Ma 11 órától: Magyar Adás 55 – Különkiadás (2. rész). Az ünnepi különkiadásban közéleti személyiségek emlékeznek az 55 évvel ezelőtt útjára induló Magyar Adás néhány meghatározó műsorára. Az összeállítás második részében egykori és mai kulturális riportokból, színházi felvételekből, koncertekből látható válogatás. * Magyar Adás 55 – Ulieriu Rostás Emília 53 éve dolgozik a szerkesztőségben. Filmvágóként kezdte, a rendszerváltás óta az adás archívumát kutatja és kezeli, régi anyagokat készít elő digitalizálásra. Liácska – ahogy a szerkesztőség tagjai hívják – alázattal, derűvel és óriási segítőkészséggel „szolgálja” több mint fél évszázada a közt. Beszélgetőtárs: Kacsó Edith. * Régizene a kolozsvári Flauto Dolce együttessel.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Dr. Max patika (0752 068 364) a szolgálatos, Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator gyógyszertár (0267 362 961) tart

nyitva.

Röviden

SZORGOS KEZEK. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia könyvtárában ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre (hímzés, kötés, horgolás, gyöngyfűzés) várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

JAVÍTÁSI MUNKÁLATOK. Február 26-án, szerdán 8-tól 18 óráig javítási munkálatokat végeznek a sepsiszentgyörgyi víztisztító üzemben. Ez idő alatt a város egyes részein a vízminőségi és nyomási paraméterek eltérhetnek a normálistól. A fogyasztókat kérik, amennyiben hiányosságokat tapasztalnak, panaszaikat jelezzék a 0744 326 104-es vagy a 0267 315 393-as telefonszámon.

TÚRA. Az EKE háromszéki szakosztálya kétnapos túrát szervez a Nagyhagymás-hegységbe március 1-jén, szombaton. Szállás az egyeskői menedékházban. Érdeklődni Mester-Nagy Ildikó fogorvosnál.

TERMELŐI ÉS NŐNAPI VIRÁGVÁSÁR. Sepsiszentgyörgy főterén ezen a hétvégén, március 1–2. között kerül sor a termelői vásárral egybekötött nőnapi virágvásárra az Urban Locato Kft. szervezésében.