Legyünk mi is tagállam!

A múlt év végi választást állítólag azért semmisítette meg az alkotmánybíróság, mert abba beavatkoztak az oroszok, ami ugyebár megengedhetetlen. De most mintha az amerikaiak is be akarnának avatkozni. Nemrég a világ leggazdagabb embere, Elon Musk, Donald Trump legbefolyásosabb kollaborátora posztolt egy véleményt a honi elnökválasztással kapcsolatban. Rátámadt az alkotmánybíróság elnökére a választások megsemmisítése miatt, és azt írta: „Ez az alak egy zsarnok, nem bíró.”

Ezek után – bár lenne oka az alkotmánybíróságnak megtiltani Călin Georgescu mostani indulását is, nem biztos, hogy meg meri tenni. Talán jóvátehetné az amerikaiak által hibának tekintett szavazásmegsemmisítést, ha úgy döntene, hogy az mégis érvényes volt és megszervezhetnénk a második fordulót a két első helyzettel, Călin Georgescuval és Elena Lasconival.

Ha érvénytelen marad a korábbi döntés, újraindul a választás, és nem tiltják ki a jelöltségből Georgescut, akkor májusban simán megnyerheti az első fordulót azok szavazataival, akik a múltkor is reá szavaztak. Aztán ha Elon Musk bedob néhány milliárd dollárt, és lefizeti a nem Georgescura szavazók egy részét, akkor megnyerheti a második fordulót is. És ha az alkotmánybíróság meg akarja semmisíteni majd az elnökválasztás eredményét, akkor milyen magyarázattal állhat elő? Eddig ugynis az oroszokra lehetett kenni, hogy beavatkoztak. De most mit tudnak felhozni érvül? Azt, hogy nemcsak az oroszok, hanem az amerikaiak is befolyásolták? Annál is inkább, mert azt J. D. Vance, az amerikai alelnök is megmondta, hogy nem lehetnek közös demokratikus értékeink az Egyesült Államokkal, hogyha megsemmisítjük a választásokat, „ha nem tetszik az eredmény, ha annyira félsz a népedtől, hogy hallgatásra kényszeríted, és befogod a száját”.

Persze az alkotmánybíróság már feni a fogát Georgescura, aki 2024 áprilisában például azt mondta: „Nem lesz politikai párt ebben az országban, egy sem”. Ha csak ezt az egyet veszi figyelmbe az alkotmánybíróság, máris kiállíthatja (a sarokba) Călin Georgescut, de akkor félhetünk az amerikaiak bosszújától, akik blokkolhatják a kereskedelmi cseréket. De még jobban félhetünk attól, hogy lecsökkentik a nálunk állomásozó amerikai katonák számát. (Persze megtörténhet, hogy nem is lesz rájuk szükség, mert most már olyan nagy barát Trump és Putyin, hogy csak úgy odaszól neki, hogy Románia oroszbarát ország, és kész.) Aztán eltörölheti a vízummentességet, amit nagy nehezen sikerült kiharcolni.

Ha a májusi választásokon engedik indulni Călin Georgescut, de valami csoda folytán nem jut be a második fordulóba, akkor viszont az alkotmánybíróság dönthet úgy az amerikaiak kedvére, hogy érvénytelennek tekinti a választás eredményét, amivel biztosan meg lenne elégedve a Trump-kormányzat is.

Trumpnak olyan húzásai vannak, hogy csak amúgy kapkodja fejét a világ többi fejese. Az agykurkászok elkészítették Trump pszichológiai profilját, és azt találták, hogy önimádó, másokhoz képest felsőbbrendűnek, tehetségesebbnek képzeli magát. Azt szereti, ha állandóan dicsérik és csodálják. Ambiciózus és uralkodó típus. Bizalmatlan másokkal, impulzív, fegyelmezetlen és így tovább.

Elnézvén ezeket a tulajdonságokat, az ember elgondolkodik azon, hogy ezen tulajdonságok nélkül nem is lehet valaki jó államférfi. Csak azt is kellene vizsgálni, hogy aki államfőségről álmodozik, az bár a választások megnyeréséig játssza el, hogy normális. Utána aztán tehet, amit akar.

Amikor megválasztása után kis idővel Trump a kanadai miniszterelnökkel, Justin Trudeau-val találkozott, már akkor felvetette, hogy szeretné, ha Kanada lenne az Egyesült Államok 51. tagállama, és hozzátette, hogy jobb cím ugyan a miniszterelnöki, de lehetne Trudeau az 51. tagállam kormányzója.

Románia lehetne Amerika 52. tagállama. Katonái már itt vannak, megvédenének minket. Trump Călin Georgescut kinevezhetné ide kormányzónak, akkor meg választásokra sem lenne szükség.

Fotó: Facebook / Călin Georgescu