Így a választható hetek közül az elsőben, február 10-től csupán Beszterce-Naszód megyében tartották meg az úgynevezett sívakációt; múlt héten 22 megye és a főváros diákjai pihentek, most pedig a többin (köztük Szeben, Brassó, Kovászna, Hargita, Maros megyén) a sor. A következő, húsvéti vakáció már ugyanakkor, április 18-a és 27-e között lesz mindenki számára. A nyári vakáció június 21-től szeptember 7-ig tart, ez alól csak a végzős osztályok kivételek: a XII., XIII. osztályosok tanéve június 6-án zárul, a nyolcadikosoké június 13-án, a szakiskolásoknak pedig június 27-én csengetnek ki. Az Iskola másként és a Zöld hét időpontjáról minden iskola maga dönthetett, ezeket a tanév kezdetétől május 30-ig lehetett beütemezni. (Maszol)

MEGBETEGEDTEK A VENDÉGEK. Felfüggesztette a homoródfürdői Lobogó étterem működését és 30 000 lejes bírságot szabott ki a fogyasztóvédelmi hatóság, miután több család kórházba került az ott elfogyasztott étel miatt. A Hargita megyei fogyasztóvédelmi hivatalt a rendőrség telefonon értesítette arról, hogy három bukaresti család három gyermek kíséretében az étteremben vacsorázott, de a Bukarestbe való visszaúton rosszul lettek a felnőttek és a gyerekek is, és a Brassó megyei kőhalmi kórházban kaptak orvosi ellátást. A fogyasztóvédelmi hivatal ellenőrzése során kiderült, hogy nem megfelelő hőmérsékleten tárolták az élelmiszereket, hiányos volt az alapanyagok címkézése, higiéniai szempontból nem megfelelő konyhai eszközöket használtak; több más rendellenességet is találtak. A Lobogó étterem közleményben reagált: azt írták, hogy számukra vendégeik biztonsága és elégedettsége a legfontosabb, ezért a hatósági ellenőrzés során feltárt hiányosságokat komolyan veszik, és azonnal megkezdték a szükséges javító intézkedéseket. A bár, a wellnessrészleg, a bobpálya és a sípálya is zavartalanul üzemel, a szállóvendégek számára az étkezéseket cateringszolgáltatással biz­tosítják, amíg újra nem nyit a konyha. (Főtér/Székelyhon)

BÜNTETŐELJÁRÁS EGY „SPÁRTAI” ANYA ELLEN. Kiskorú bántalmazása miatt indult büntetőeljárás egy 33 éves anya ellen, aki egy hóval teli kis kádba ültette egyéves kisfiát, és erről TikTokon tett közzé egy felvételt, amelyen jól látszik a zokogó kisgyerek. A felvétel azzal a szöveggel jelent meg, hogy „spártait nevelek belőle”. A rendőrséget vasárnap kora délután a kerületi gyermekvédelmi hatóság értesítette a kiskorú veszélyeztetéséről. Az EduCare szerint az ilyen típusú kihívások áldozatokat szedhetnek, nem minden szórakoztató és ártalmatlan, amit a TikTokon látunk. „Egy kisgyereket egy szál semmiben egy kád hóba rakni nem játék. Súlyos felelőtlenség, ami veszélyes következményekkel járhat” – fogalmaztak. Kiemelték, hogy egy gyermek teste hamarabb kihűl, mint a felnőtteké, egészségügyi problémákhoz vezethet, ugyanakkor lelki stresszforrást is jelent, hiszen a gyermek nem érti, mi történik. Csak a kellemetlen érzést és a félelmet érzi, az ilyen tapasztalat pedig nyomot hagyhat a lelkében, mutatnak rá. A történtek kapcsán megszólalt az országos gyermekjogvédő hatóság is. Mint közleményükben írták: aggodalommal tapasztalták, hogy pár napja olyan videók jelennek meg az interneten, ahol kicsi gyermekeket lenge öltözékben vagy levetkőztetve a szüleik a hóba raknak. Közleményükben azt írták, az illetékes hatóságokat értesítették, hogy beazonosítsák az érintetteket, és ők pedig felkeresik majd a szülőket, hogy elbeszélgessenek velük. (Maszol)