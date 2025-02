Vidám farsangi mulatságot szerveztek szombaton Középajtán, mely ünnepség hajtómotorjai az összetartozást, a helyi értékeket komolyan vevő és azt felpártoló helybeli fiatalok voltak. Mit sem tőrödve az idők ellenszavával, a középajtai fiatalok úgy gondolták, ideje összefogni és megmutatni, hogy itt, a világ zajától távol eső kis erdővidéki településen, a mindössze 550 református lelket számláló Középajtán is van élet, van mit felmutatni és van, aminek közösen örvendeni akkor is, amikor a világ mintha széthullani látszana körülöttünk.

Az elmondások szerint Középajtán megfordulni látszik a csillagok járása: egyre több fiatal vesz házat és költözik haza a faluba, az elöregedő falu képét itt a fiatalok vidámsága váltotta fel, akik a hatékonyság kedvéért egyesületbe is tömörültek.

A Közifinek nevezett szervezetüknek csaknem 20 tagja van, már 2006-ban megalakultak, de 2014-ben megszűnt a tevékenységük, aztán tavaly ismét összefogtak és újjászervezték, most pedig rengeteg tervvel az asztalon várják a jövőt, és tesznek azért, hogy annak Középajtán is legyen értelme.

Bár a farsangi mulatságnak a faluban edddig nem volt különösebb hagyománya, most a fiatalok ezt az alkalmat is megragadták, és vidám téltemetés megszervezésével, felvonulással, egy lakodalmas menet parodizálásával csaltak mosolyt a falu apraja-nagyjának arcára.

Érdeklődésünkre Román Ábel Adorján, a Közifi elnöke úgy fogalmazott, jó most középajtai fiatalnak lenni, jó a társaság, ha úgy adódik, mindenki odateszi a szervezői munka mellé magát és a legjobbját adja azért, hogy, mint most szombaton is, egy mindannyiuk számára kellemes, szép eseményt szervezzenek.

Összegyűltek hát szombaton a falu fiataljai, és egy szamár vontatta kis szekérrel, melyen a Farsang 2025 felirat volt olvasható, a középajtai fúvósok kíséretében bejárták a falut, aztán az esemény tetőzéseképp, végül visszatérve a faluközpontba, egy háznál megálltak, vidám nótázás közepette elégették Farsangdömét, de előtte, egy lakodalmat parodizálva, leánykérést is szerveztek a farsangi vőlegénynek, ezzel is fokozva a jókedvet, a farsangi hangu­latot.

A fiatalok mellett sokan tettek azért, hogy a nap ünnepies legyen, az eseményen részt vevőket fánkkal, szendvicsekkel, meleg italokkal kínálták, így a csípős, hideg idő ellenére sem bánta meg senki, hogy a farsangolókkal tartott. Ennek megfelelően a közönség többször is tapssal jutalmazta a fiatalok sze­replését.

– Élő falu Középajta, és reméljük, az is marad – hangsúlyozták a farsangoló fiatalok, számot adva további terveikről is. Áprilisban a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó eseményeket terveznek, májusban a majális hagyományát elevenítenék fel, és további néphagyományok felélesztésére is gondolnak.

Román Ábel Adorján úgy vélte, terveik csak összefogás révén valósulhatnak meg: „Mindenki segítségére szükség van” – nyomatékosította, és úgy tűnt, ezzel nincsenek és nem is lesznek gondok Középajtán, mert vannak bőven, akik támogassák a fiatalok lelkesedését, kezdve a polgármesteri hivatallal, a közbirtokossággal, és folytathatnánk a sort a református egyházzal, a helyi közbirtokossággal, idősebbek tanácsaival és így tovább. Közöttük találtuk Gyárfás Éva tanácstagot is, aki a fiatalok szándékát mintegy megerősítve elmondta, hogy a hagyományok felélesztésével a cél Középajtán az, hogy legyen életkedv, a fiatalok maradjanak itthon vagy térjenek haza, és a falu ismét régi fényében tündökölve, fia­talos jókedvvel élhesse mindennapjait.