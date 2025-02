Hulladékgyűjtési gondok Kézdivásárhelyen

A szemnek tetszetősek, a városlakók egy részének viszont idegenek az új típusú, ún. okoskukák, amelyekhez egy országos pályázat révén jutott Kézdivásárhely. A városvezetés célja az volt a beszerzésükkel, hogy a guberálás jelenségét visszaszorítsák és ezúttal tisztább legyen a város, hiszen a szemetesekben turkálók szétszórják a hulladékot, s még annyira sem foglalkoznak a tiszta környezettel, mint a legkevésbé szabálykövető lakók. Mint kiderült, az okoskukák használata nem zökkenőmentes, ennek több oka is van. Egyrészt létezik a tranzitszemét jelensége (amikor máshol keletkezett hulladékot dobnak el a városban), másrészt az is gondot okoz, hogy – spórolás miatt vagy más megfontolásból – de vannak, akiknek nincs szerződésük a céggel (így a kukákhoz sincs hozzáférésük). Nyujtódon például négy olyan család van, ahol négy személy van egy háztartásban, jóllehet a valóság teljesen más. Ennek hátulütője is van: a „becsületes” lakókkal szemben sem tisztességes ez, hiszen ők fizetik más hulladékának elszállítását is.

Zonda Balázs elmondta: ha a lakóknak bármilyen problémájuk van, jelezzék a cégnek, ők orvosolják a gondokat. Ezt telefonon, Face­bookon, üzenetben vagy a cég honlapján lehet megtenni. „Az új szeméttárolók országos szinten egyformák, nem volt beleszólásunk, hogy mekkora a nyílásuk. Tehát ugyanaz a kukarendszer van Kézdivásárhelyen és Csíkszeredában. A kukáknak azonban van egy hibája: edényből például nem lehet kiönteni a szemetet, zacskóból is 30–35 literes űrtartalmú az, amely a kukák nyílásán befér. Ami vasárnap történt, számunkra is meglepő, de körzetfüggő. Például a Stadion utcában is csak az okoskukák üzemeltek, de nem volt probléma. A Szabadság utcában viszont katasztrofális volt a helyzet. Van, ahol rendeltetésszerűen használták a kukákat, máshol meg nem” – vélekedett. A nagy számok törvénye működik: rendszerint az olyan szigeteknél nincs gond, amelyek kevesebb embert szolgálnak ki. Sajnos fennáll a vandalizmus jelensége, a guberálók felfeszítették a Szabadság és Benedek Elek utcában, de a Csernátoni úton és az új inkubátorház szomszédságában is a tárolók ajtaját. „Árajánlatunk már van, a közeljövőben muszáj lesz kamerákat vásároljunk, hogy visszaszorítsuk a jelenséget, annak ellenére, hogy nagy beruházás lesz. A digi­talizált szigetek mindegyikére kamera kerül. Célunk nem az, hogy büntessünk, hanem hogy tisztább legyen a város. Emellett a zárakat a tárolókon lecseréljük, ezek valóban gyenge minőségűek, de hiába jeleztük a leszállítás előtt, nem vették figyelembe az észrevételeinket” – magyarázta Zonda Balázs.

Sok szemét keletkezik lakásfelújítások során is, ezt nem lehet az új tárolókba beleönteni. „Erre is van megoldás, pénzbe kerül, de érdemes élni vele. A cég 95 lejért biztosít egy nagy zsákot (szakzsargonban: big bag), ez egy köbméteres, a lakásfelújítással járó minden hulladék belefér, amikor megtelik telefonálnak és elszállítjuk. Ez egy kényelmes megoldás” – mondotta.

A tranzitszemét jelensége is él. Olyan esetekről van szó, hogy valaki például a hétvégi házából hozza be a hulladékot és leteszi – most más lehetősége nincs – a kuka mellé. „Ahogy a rendszer elkezdett működni, más anomáliákra is fény derült. Például 15 új szerződést kötöttünk, ezek a lakók nem voltak korábban bejelentkezve. Most megjelentek, hiszen másként nem férnek hozzá a tárolókhoz, amelyeket kártyával vagy alkalmazással lehet kinyitni. Ami az alkalmazást illeti: amikor kézbesítettük a kártyákat, akkor egy papírcetlit is kaptak a lakók, amelyen rajta volt az applikáció telepítéséhez szükséges kód. Ha valami gond van, akkor ismételten kérem a lakókat: jelezzék a problémát, megoldjuk” – részletezte Zonda Balázs. A kártyákat volt, aki kilukasztotta és ezáltal használhatatlanná vált, hiszen átvágták az RF-id szálat. Zonda elmondta: eddig 2326 kártyát osztottak ki, még körülbelül kétszáz nincs kézbesítve. „Vannak körzetek, ahol értelemszerűen nem osztottunk ki kártyát, ilyen például a Szabadság utca is, ahol üzemel egy régi típusú, zárt sziget. Ők ahhoz vannak hozzárendelve, nem az új tárolóhoz” – magyarázta az igazgató. Friss képet is mutattunk, amelyen megfigyelhető, hogy a Szabadság utcai szemétsziget sarkában ismét elkezdtek gyűlni a szemeteszsákok. „A Szabadság utcában a 143 lakrészből 14 nem vette át a kártyát. Ezt a tárolót reggel takarították ki” – mondotta.

Szilveszter Szabolcs kiegészítette: jó lenne szelektíven gyűjteni a szemetet. „Sokan nincsenek tisztában, hogy mi a lebomló hulladék, jóllehet népszerűsítve volt. Lebomló hulladék a krumplihéj, az állati eredetű hulladék, a teafilter, a kávézacc, a fűrészkorpa és a hamu is. Ezek számára is külön tároló van, venni kell a fáradságot és külön kell gyűjteni. A kereskedelemben most már olyan tárolóedények is kaphatók, amelyek eleve többrekeszesek, könnyű ezekbe szortírozni a hulladékot” – fejtette ki. Zonda Balázs fotót is mutatott: valaki egy műanyag edényben lévő virágot tett le a kuka mellé. „Annyit kellett volna tennie, hogy a növényt és a földet a komposzttárolóba teszi, a műanyag edényt pedig, ahová az való” – mondotta.

A szemetet érdemes szelektíven gyűjteni, hiszen a zsebünkre megy a dolog. „Lécfalván egy tonna kommunális hulladék tárolása után 404,6 lejt kell fizetnünk. A szelektíven gyűjtött szemét lényegesen olcsóbb, míg a komposztálható zöld hulladék után semmit nem kell fizetni” – hívta fel a figyelmet az igazgató. A Gosp-Com egyébként egy új kukásautót is vásárolt. Újdonság, hogy a tárolója kétrekeszes, vagyis a szelektív hulladék külön helyre kerül, így nem szükséges utólag átválogatni.