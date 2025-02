A hegyi csendőrség egyik járőre a sípálya közepén találta meg a két hóban fekvő sízőt, elsősegélyt nyújtott nekik, és riasztotta a mentőket, akik több mint egy órán át próbálták újraéleszteni a 23 éves férfit, de végül csak a halál beálltát tudták megállapítani. A baleset okozóját tüdő-, arc- és koponyasérülésekkel szállították a nagybányai megyei kórházba, de nincs életveszélyben. A borsafüredi hegyimentők szerint a baleset amiatt következhetett be, mert az amúgy nem kezdőknek való sípálya helyenként jeges volt, a két síző pedig valószínűleg túl nagy sebességgel ereszkedett le rajta. A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés miatt indított nyomozást. A hegyimentők azt ajánlják a sízőknek, hogy legyenek óvatosak, használjanak megfelelő sífelszerelést és mindig viseljenek védősisakot. (Pro TV)

PEDOFILGYANÚS MAGÁNTANÁR. Tizenhárom éves fiúval létesített szexuális kapcsolat miatt letartóztattak egy 40 éves magántanárt. A Kolozs megyei rendőrség hétfői közlése szerint a nyomozók február 14-én egy kolozsvári és egy szamosújvári helyszínen végeztek házkutatást egy ügyben, amelyben kiskorú ellen elkövetett nemi erőszakkal, kiskorú ellen elkövetett szexuális visszaéléssel, kiskorú szexuális célokra történő beszervezésével gyanúsítanak egy 40 éves férfit. A vizsgálatokból kiderült, hogy 2024 októberében a férfi szexuális kapcsolatot létesített egy 13 éves kiskorúval, kihasználva a köztük levő tanítvány-magántanár bizalmi viszonyt. Ugyanakkor rávette a gyermeket, hogy elektronikus kommunikáció útján szexuális játékokban vegyen részt. A házkutatások során a nyomozók informatikai eszközöket és adathordozókat foglaltak le. A tanárt február 14-én 24 órára őrizetbe vették, majd február 15-én a kolozsvári bíróság elrendelte a 30 napos előzetes letartóztatását. (Agerpres)

TÉRDMŰTÉTJE VOLT GEORGESCUNAK. Mankóval jelent meg az általa összehívott bukaresti tüntetésen Călin Georgescu. A szócsövévé züllött Realitatea Plus csatornán csak „választott elnök” címmel szereplő TikTok-Messiás korábban többször kijelentette, hogy nem bízik az orvostudományban, mert azt véleménye szerint a félelemkeltésért találták ki; az emberi szervezet forrásvízzel, pozitív gondolkodással és napfénnyel gyógyítható. Úgy látszik azonban, hogy mindezek az ősi gyógymódok nem segítettek rajta, mert nemrég térdműtéten esett át, mégpedig nem is egy hazai kórházban, hanem a nyilatkozataiban leszólt Nyugaton, egy németországi klinikán. (Ziare.com)

TÜZEK A TEMETŐKBEN. Több temetőben is felcsaptak a lángok vasárnap: Székelykeresztúron háromszor kellett kivonulniuk a tűzoltóknak a timafalvi sírkertbe, és ugyanaznap az alsóbol­dogfalvi temetőbe is riasztották őket. Van, aki így „takarít”, közölte Szali Mózes, a Villám-Fulger Önkéntes Tűzoltó-egyesület vezetője, aki szerint egyenként is felháborító minden eset, de az már kifejezetten felelőtlenségre utal, hogy egy nap alatt kétszer is ki kellett menniük tüzet oltani a timafalvi temetőbe (nyilatkozata után hívták őket harmadszor is). Ott valószínűleg több ember is összegyűjtötte a száraz növényzetet az elhunyt hozzátartozójuk sírjának környékéről, majd meg­gyújtották a halmokat és távoztak a helyszínről. Nem törődtek azzal, hogy a temetőben lévő más síremlékekben is kárt tehetnek az irányítatlanul terjedő lángok. A helyzet azért is dühíti Szalit, mert a közelben van kijelölt hely, ahová össze lehetett volna gyűjteni a hulladékot, de a rövid séta helyett a tettesek – „vélhetően lustaságból” – mégis más megoldást választottak. „Gyakorlatilag gyufával takarítottak” – fogalmazott a szakember, aki felhívta a figyelmet, nem csak büntethető, hogy valaki meg­gyújtja a száraz növényzetet, de tettével jelentős károkat okozhat: felügyelet nélkül terjedő lángok miatt állatok pusztulhatnak el, erdők, épületek kaphatnak lángra. Az is probléma lehet, hogy amíg a tűzoltók egy avartüzet próbálnak megfékezni, addig máshol esetleg valakinek az otthona ég le. (Székelyhon)