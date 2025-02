Remek hétvégén vannak túl a háromszéki műkorcsolyázók, akik február 18–23. között a Bukarestben megtartott Bellu Memorialon léptek jégre, a viadal egyben a Román Kupa 2025-ös kiírása is volt. Előbbi versenyen sportolóink tíz dobogós helyezést értek el, a kupaviadalt viszont négy éremmel – egy arany, két ezüst és egy bronz – fejezték be.

Ha február, akkor hagyományosan műkorcsolya Bellu Memorial, és immár negyedik alkalommal tartották meg ezt a nemzetközi versenyt, amely a hazai sportolók számára egyben a Román Kupa viadalát is jelenti. Ahogy az előző években, így most is több háromszéki korcsolyázó vett részt a két megmérettetésen, és tették mindezt jó eredménnyel.

A Kézdivásárhelyi SE tizenhárom sportolóját nevezte a fővárosi megmérettetésre, és majdnem mindannyian dobogóra álltak Bukarestben. A céhes városiak legjobb eredménye Nagy-Rozsnyai Lotti nevéhez fűződik, aki a lányok Cubs kategóriájában megnyerte mindkét versenyt, a Basic Novice II.-ben jégre lépő Szálteleki Adrienn a Bellu Memorialt a 19. pozícióban, míg a Román Kupát bronzéremmel fejezte be, a Chicks korcsoportban érdekelt Balázsi Tamara a 16. lett a Bellun és negyedik a kupaviadalon. A felső-háromszéki klub többi tagja csak a Bellu Memorial rekreációs, azaz hobby kategóriájában tette próbára magát: Séra Dorka az első, Mátyás Adrienn, Majorán Lilla, Kovács Zalán, Kovács Kamilla, Kovács Anna a második, Madaras Nóra Johanna, Ilyés Selena, Csiszár Anna, Bartalis Nóra a harmadik helyen végzett.

A Sepsiszentgyörgyi Királypingvinek két műkorcsolyázóval vett részt a hétvégi küzdelemsorozaton, és mindketten éremmel a nyakukban tértek haza. A Basic Novice I.-ben versenyző Milik Sonia ötödik volt a Bellun, és ezüstérmesként a dobogó második fokára állhatott fel a Román Kupán. Csapattársa, a Chicks kategóriában érdekelt Kovács Boróka ugyancsak kupaezüstöt szerzett és 14. lett a Bellu Memorialon.

A műkorcsolya Román Kupa eredményei: * Basic Novice I. (18 nevező): 1. Maria Amedeea Baban 33.39 pont, 2. Milik Sonia (Királypingvinek) 30.81 pont, 3. Elisa Cioava 25.93 * Basic Novice II. (32 nevező): 1. Alexandra Cătălina Stănescu 35.28 pont, 2. Antonia Nicole Riciu 35.17 pont, 3. Szálteleki Adrienn (KSE) 24.63 pont * Cubs (27 nevező): 1. Nagy-Rozsnyai Lotti (KSE) 34.00 pont, 2. Iris-Teodora Rez 21.20 pont, 3. Ilinca Tronaru 19.83 pont * Chicks (18 nevező): 1. Biczó Eszter 14.35 pont, 2. Kovács Boróka (Királypingvinek) 13.97 pont, 3. Bara Lídia 10.45 pont, 4. Balázsi Tamara (KSE) 8.93 pont.