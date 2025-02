A tervezett program: 18–18.30-ig kiállításmegnyitó; köszöntőt mond Gazda Enikő (Székely Nemzeti Múzeum); Rodics Gergely (az Agri-Cultura-Natura Transylvaniae Egyesület elnöke): Az alkotási folyamat története – a BarnCulture projekt bemutatása; Várallyay Réka (művészettörténész, Pécsi Tudományegyetem, Művészeti kar): megnyitó; kerekasztal-beszélgetés 18.45–19.15-ig – Bogos Ernő: a faluképvédelem jelentősége és a csűrök új szerepe a modernizálódó székely falu képében; Esztány Győző: két csűrátalakítási terv bemutatása; Péter Alpár, Berze Imre, Rizmayer Péter és Szécsi János: képzőművészek és építészek együttműködése; könyvbemutató 19.15–19.25-ig Rodics Gergely: A csűrátalakításokról szóló kiadványok bemutatása. További részletek és regisztráció az Agri-Cultura-Natura

Transylvaniae Egyesület acnt.ro/upcoming-events honlapján.

Farsangi mulatságok

BARÓT. Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár-termében ma 17 órától kicsiket és nagyokat egyaránt várnak a farsangi mulatságra. A farsangi népszokások nyomában címmel beszélgetnek a farsangi hagyományokról, a téltemetésről, a maskarás alakoskodásról és a mulatságok jelentőségéről. A kézműves-foglalkozáson zajkeltő eszközöket készítenek, melyeket mindenki haza is vihet emlékbe. Kérnek minden résztvevőt, hogy vigyen magával egy kis harapnivalót a farsangi komatál készítéséhez. A rendezvény végén a múzeum udvarán elégetik a telet jelképező Samu bábot, majd táncházzal zárják a mulatságot.

SZENTIVÁNLABORFALVA. A Székely István Dalkör szervezésében március 1-jén, szombaton 20 órától a Közösségi Házban Járom az utam (Azok a 60-as évek) című előadás után kosaras bált tartanak. Zenél a Szász Béla Band. Részvételi szándékot a 0742 020 481-es telefonon kell jelezni (N. K. K. Öcsi).

Könyvbemutató

SEPSISZENTGYÖRGY. Ma 18 órakor a Székely Nemzeti Múzeumban bemutatják a Köpec patakától az Inn folyóig. Benedek Pál székely határőr verses naplója, 1944. szeptember – 1945. június című könyvet. A naplóról Préda Barna néprajzkutató, a kötet szerkesztője és Magyarosi Sándor hadtörténész beszélget. Köszöntőbeszédet mond Fodor Tamás, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezető konzulja. A bemutatót megtiszteli Benedek Pál lánya, Baló Margaréta. A verses naplóból és az azt kísérő tanulmányból megismerhetjük a méltatlanul keveset kutatott erdővidéki 13. székely határőrzászlóalj sorsát a csobányosi harcoktól, a bátosi átszervezésen át egészen a nyugati fogságig. * Március 4-én, kedden 18 órától kerül sor Kovács Levente marosvásárhelyi író, egyetemi tanár Vércsepp zöld falevélen című legutóbbi regényének bemutatójára a Bod Péter Megyei Könyvtárban. A rendezvényen a szerző beszélgetőtársa Márton Árpád színművész. A kötetből felolvasnak László Zsuzsa, Gecse Noémi és Tulit Éva színművészek. Házigazda: Szonda Szabolcs könyvtárigazgató.

SEPSISZENTKIRÁLY. A kultúrházban február 28-án, pénteken 18 órától Csikány Tamás hadtörténész, ezredes tart előadást Madéfalvától a Nyerges-tetőig címmel, amelyet követően bemutatja 2024-ben megjelent A székely hatátőr-gyalogezredek története, 1762–1851 című könyvét, mely a helyszínen megvásárolható (90 lej).

Kiállítás

AZ ERDÉLYI MŰVÉSZETI KÖZPONT mindkét sepsiszentgyörgyi tavaszi tárlata pénteken, február 28-án nyílik. Cseh Gusztáv (1934–1985) grafikusművész kiállításának megnyitójára 17.30 órától kerül sor az EMŰK földszinti kiállítóterében Lénárt Tamás művészettörténész közreműködésével. 18 órától a művészeti központ harmadik emeleti kiállítóterében Juhos Sándor (sz. 1974) festőművész tárlatát Bába István képzőművész és Bordás Beáta művészettörténész nyitja meg.

Zene

HANGVERSENYÉVAD. A 2024/2025-ös sepsiszentgyörgyi hangversenyévad idei első koncertjét a Szebeni Állami Filharmónia adja. A közönség február 28-án, pénteken 19 órától a Tamási Áron Színház nagytermében Dvořák, Monti, David Popper, valamint Pablo de Sarasate műveiből összeállított előadásukat hallgathatja meg, vezényel: Hermann Szabolcs. Jegyeket 40, illetve 20 lejért a központi szervezőirodában lehet vásárolni.

EGYHÁZZENEI HANGVERSENY. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban március 1-jén 19 órától egyházzenei koncertet tart a Cantate Domino Horváth József vezényletével.

DANCS ANNAMARI márciusban erdélyi koncertturnét tart a Sturcz Szmollbend zenekarral és Serbán Attila musicalénekessel közösen. Március 13-án 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színházban csendülnek fel az énekesnő 29 éves zenei pályafutásának legismertebb dalai, valamint operett- és musicalslágerek. Jegyek a központi szervezőirodában (Szabadság tér 1. szám), illetve az eventim.ro oldalon kaphatók.

ÜNNEPI HANGVERSENY. A 177 éve kirobbant magyar forradalom és szabadságharc hőseinek állít emléket a Csíki és Georgius kamarazenekarok koncertje, melyre március 15-én, szombaton 19 órától kerül sor Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében. A koncertre a jegy 40, illetve 20 lejbe kerül, és a városi kulturális szervezőirodában lehet megvásárolni.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház műsorán ma: 16 órától Amerika Kapitány: Szép új világ (magyarul beszélő), 16.45-től Diplodocus (románul beszélő), 18.30-tól Futni mentem (magyar romantikus vígjáték), 18.45-től Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar zenés vígjáték), 20.30-tól Én még itt vagyok (román feliratos), 20.45-től

Szeptember 5. (magyar feliratos).

KOVÁSZNA. Ma 19 órától a művelődési házban a Fekete pont című filmet vetítik. Jegyek elővételben a jegypénztárban 20 lejért. További információ a 0762 674 516-os telefonon.

BARÁTOS. Március 1-jén, szombaton 17 órától a barátosi művelődési házban levetítik a Hogyan tudnék élni nélküled? című magyar zenés vígjátékot, amelyben megelevenednek Demjén Ferenc minden generációt újra meghódító slágerei. Jegyek ára: egységesen 25 lej, elővételben megvásárolhatóak Beder Alpárnál (0740 156 846) és Beder Mártánál (0743 573 752).

Hitvilág

A DIAKÓNIA KERESZTYÉN ALAPÍTVÁNY Alzheimer kávézó programjának témája február 28-án, pénteken 17 órától a Szilvássy Carola Szeretetotthon nagytermében: Soha nem késő – Test – Lélek – Szellem egészségmegőrzése mozgással, illatokkal és étkekkel. Meghívott vendég: Barabás Hajnalka mozgás- és aromaterapeuta.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Dr. Max patika (0752 068 364) a szolgálatos, Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator gyógyszertár (0267 362 961) tart nyitva.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Február 28-án,

pénteken 10–12 óráig Sepsiszentgyörgyön a Dózsa György utcában a Kós Károly és a Zöld Péter utca közötti szakaszon, a Zöld Péter utcában, a József Attila utcában a Kós Károly és a Budai Nagy Antal közti szakaszon, a Farm utcában és a Jókai Mór utcában a Kós Károly és a Heidemann utca közötti szakaszon szünetel az áramszolgáltatás.

TÚRA. Az EKE háromszéki szakosztálya kétnapos túrát szervez a Nagyhagymás-hegységbe március 1-jén, szombaton. Szállás az egyeskői menedékházban. Érdeklődni, jelentkezni a 0745 791 109-es telefonszámon lehet.

NYÍLT NAP A KUTYAMENHELYEN. A szépmezői kutyamenhelyen március 1-jén, szombaton tartanak újra nyílt napot 10–15 óráig. Az érdeklődők sétálhatnak a

kutyákkal, de a fő cél továbbra is az örökbeadás. Jelen pillanatban a 148 helyből 131 foglalt – február során is több kutyát fogadtak örökbe külföldön. Az örökbefogadáshoz csak személyi igazolvány szükséges, a folyamat ingyenes, az örökbeadott kutyákat ivartalanítják, oltják és chipezik is.