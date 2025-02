A Sepsi-SIC a második mérkőzését is elvesztette a női másodosztályú kézilabda-bajnokság felsőházi rájátszásában. A sepsiszentgyörgyi csapat tegnap tizennégy perces rövidzárlat miatt 29–21-re kikapott a Kolozsvári CSU vendégeként. Az A-divízió két hétig szünetel, ezt követően a zöld-fehér mezesek március 15-én a CSM Roman ellen játszanak a Szabó Kati Sportcsarnokban.

Kiegyenlített küzdelmet hozott a mérkőzés első hét perce, aztán a kolozsvári csapat sorozatban négy gólt szerzett, így ellépett a vendégektől (6–3). A sepsiszentgyörgyi együttes nem csüggedt, magasabb fokozatba kapcsolt, ezáltal csakhamar egyenlített, majd a vezetést is átvette, ráadásul kisvártatva az előnyét is növelte (8–11). Carmen Cartaș tanítványai a szünet előtt ismét megtorpantak, ezt kihasználva a Szamos-parti lányok kétszer is megzörgették a hálót (10–11). A második félidő első felében szintén fej fej mellett haladtak a felek, a zöld-fehér mezesek mindegyik találatára válaszoltak a házigazdák (20–20). A folytatásban váratlanul újfent beragadt a Sepsi-SIC, amely a rövidzárlat miatt az utolsó 14 percben mindössze egyszer volt eredményes. Eközben a kincses városi gárda nem lassított, háromszéki riválisa megingását kihasználva tizenegy gólt lőtt, így magabiztos győzelmet aratott (29–21), ezzel pedig a táblázat élére ugrott, míg a Kovászna megyei alakulat az utolsó helyre csúszott.

A-divízió, felsőházi rájátszás, 2. forduló: Kolozsvári CSU–Sepsi-SIC 29–21 (10–11).

Kolozsvár, Horia Demian Sportcsarnok. Vezette: Alin Gherman és Adrian Moldovan. Kolozsvár: Ță­gean – Cercel 3, Sava 6, Lung 2, Ploscar 2, Chirilă, Irimia 4. Cserék: Pop (kapus), Fe­chete, Cantor, Drăgunoiu 2, Șarca 4, Stana 6 (6), Miron, Crișan, Daroczi. Vezetőedző: Valentina Ardean-Elisei. Sepsi-SIC: Demeter – Márton 4 (2), Damian 4, Stan, Rău, Abaza, Banu. Cserék: Andrei (kapus), Lupișcă 2, Pavel 3 (2), Pintilescu, Ghinea, Bârlă, Solymosi 1, Bîță 1, Gheorghe 6. Vezetőedző: Carmen Cartaș. Kiállítások: 12, illetve 12 perc. Hétméteresek: 6/7, illetve 4/9.

További eredmények, playoff, 2. forduló: CSM Roman–CSU Știința Bukarest 29–32, Nagyváradi CSU–CSM Unirea Slobozia 27–26, CS Județean Prahova–Galaci CSM 23–25.

A rangsor állása: 1. Kolozsvári CSU 6 pont, 2. Galaci CSM 6 pont, 3. CS Județean Prahova 3 pont, 4. Nagyváradi CSU 3 pont, 5. CSU Știin­ța Bukarest 3 pont, 6. CSM Unirea Slobozia 3 pont, 7. CSM Roman 0 pont, 8. Sepsi-SIC 0 pont. (miska)