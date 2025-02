Kérge kemény, egyenetlen, durván ráncos, öregen repedezett, lehet körkörösen árkolt is, matt, sötétbarna, szürkés, feketés színű. Az öreg példányok az algáktól gyakran zöldesek. Növekedésben levő széle lekerekített, bársonyos, hamvas, világosabb színű. A termőréteg rétegzett, pórusai nagyon szűkek. Rozsdabarna húsa szívós állagú. Élő vagy holt lombosfán termő többéves, rendszerint parazita, fehérkorhadást okozó, elterjedt taplófaj.

Egyik leggyakoribb városi gombánk, Sepsiszentgyörgyön bármikor és bármerre sétálunk, hamarosan rátalálunk. Elég, ha figyeljük az útunkba kerülő idősebb füzeket. Könnyű észrevenni, mert szinte mindig több termőtestet fejleszt, egymás mellett, fellett. Nemhiába nevezik fűzfataplónak is, mert szerfelett vonzódik a Salix fajokhoz. Annyira, hogy városunkban kizárólag ezekből választ ki magának áldozatot. Az ágakon vagy metszésfelületeken ritkábban jelenik meg, az öreg, rücskös, vaskos törzsön érzi igazán jól magát. Ha egyszer megtelepedik valamelyikükön, akkor kitartó partnerként végigkíséri életüket. Mi több, a gazdanövény pusztulása után is folytatja korhasztó munkálkodását.

Gazdafát könnyedén talál magának, mert fűz van bőven városunkban, szinte minden utcában, kisebb-nagyobb parkban vagy a zöld­övezetben. Legtöbbje ültetett, szomorú vagy csavart díszváltozat, de a város szélén, a vízfolyások, vízelvezető árkok mentén találhatunk olyan alapfajokat is, mint a fehér fűz (Salix alba) vagy törékeny fűz (S. fragilis), hogy csak a nagyobb termetű, hosszabb életűeket említsem.

A parázstaplót hajdan főleg tűzcsiholáshoz (acéllal és kovakővel társítva), különféle eszközök, valamint dísztárgyak készítéséhez használták. A világ leglátogatottabb természeti múzeuma, a washingtoni Nemzeti Természettudományi Múzeum olyan különleges dobozokat őriz, amelyekben az alaszkai indiánok a parázstapló hamuját tárolták. A dohányt ezzel összekeverték, ami elősegítette a nikotin felszívódását, így fokozottabb lett tőle a hatás. Napjainkban inkább gyógyászati értékesítése van fellendülőben. Alkalmazási területe (por vagy kivonat formájában) nagyon széles: emésztőrendszer-erősítő, rák­ellenes hatású, baktériumgátló, vércukorszint-csökkentő, vérzéscsillapító stb.

Farkas János