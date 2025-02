A 2025-ös év tervezésekkel indult, s az esztendő második hónapjában a megvalósításokhoz is eljutottunk. Úgy igyekeztünk kialakítani a különféle programok sorrendjét, hogy arról a lelkipásztorok és az érintettek egyaránt értesüljenek időben. Ennek az előkészítő munkának a gyümölcsét láttuk beérni első alkalommal Angyaloson a református templomban, a 2025-ös év első zenés ifjúsági istentiszteletén.

Tusa Róbert, az Angyalosi Református Egyházközség lelkipásztora fogadta házigazdaként a Sepsi Református Egyházmegye gyülekezeteinek ifjúsági csoportjait, az érkező lelkipásztorokat, a gyülekezeti tagokat. Az alkalom egyediségét a lelkészekből és gyerekeikből frissen alakult zenekar jelentette, akik Dénes Előd esperes összehívására, egy gyors próbát követően már készen is álltak az első fellépésre. Tusa Róbert lelkipásztor az igehirdetésében az Isten iránti hűségről beszélt a jelenlevőknek, kiemelve, hogy mennyi mindenre lehet igent mondani napjainkban, s életkortól függetlenül milyen könnyedén meg is tesszük ezt, de a keresztyéni értékrendre, az Isten melletti elköteleződésre, az Ő követésére is ugyanilyen könnyedséggel kellene igent mondani, másképp hamar eltévelyedünk, s letérünk arról az útról, hogy az Ő mai tanítványai lehessünk.

Öröm volt megtapasztalni, hogy a szervezés, a fiatalok mozgósítása meghozta gyümölcsét s ennek eredményeképpen majdnem teljes egészében megtelt a templom énekelni vágyó, Isten igéjére kíváncsi fiatalokkal. Ezúton is minden résztvevő nevében szeretnék köszönetet mondani elsősorban az Angyalosi Református Egyházközségnek a szervezésért, az alkalmat követő szeretetvendégségért, de ugyanígy köszönet illeti azokat a lelkipásztorokat, akik a fiatalokat elhozták erre az alkalomra.

A zenés istentiszteletek sora a 2025-ös évben itt kezdődött. Lajos József illyefalvi lelkipásztor az esemény végén hirdette a jelenlevőknek az április 6-i istentiszteletet, melyre Uzonban kerül sor. Mindemellett a Sepsi Református Egyházmegye ad otthont a székelyföldi régió nagy ifjúsági alkalmának, a Vár Rád elnevezésű rendezvénynek, melyre a kézdi-orbai, a székelyudvarhelyi, a brassói és az erdővidéki református egyházmegyék fiatalságát várják. Az esemény március 29-én zajlik majd a Sepsiszentgyörgyi Belvárosi Református Egyházközség templomában. Írjuk be ezeket az alkalmakat a naptárba, mert szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Lajos József lelkipásztor