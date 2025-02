Színházi turné a szervező szemével

Történelmünk egyik legdrámaibb eseményét dolgozza fel Gyévuska című zenés színpadi művében Pintér Béla a tőle megszokott humorral és iróniával. A darab 1942-ben játszódik, egy nappal azelőtt, hogy a Második magyar hadsereg elindult volna a Don-kanyarba.

A sepsiszentgyörgyi színházbarátok számára nem ismeretlen a darab cselekménye, hisz az előadást már sokszor játszotta a társulat a szinte pontosan két éve, 2023 februárjában tartott bemutató óta. De azt talán kevesebben tudják, hogy miként is zajlik egy színházi turné.

Veres Bartha Edit bevallása szerint közel két hónapig dolgoznak egy kiszállás megszervezésén, az előadásban közreműködő színészek, zenészek, műszaki személyzet névsorát már jó előre elküldik a házigazda intézménynek, a szobák függvényében ő maga osztja be az embereket a szálláshelyekre, tudatja a vendéglátókkal, hogy melyik busz mikor érkezik, mikor állítanak díszletet, fényeket, hangot, mikor lesznek próbák, étkezések, milyen eszközökre van szükségük ahhoz, hogy gördülékenyen haladjanak a vendégjátékok előkészítésével. A produkciós vezetővel közösen készítik elő a turnét, aki általában a költségvetéssel, valamint a színpad és a díszlet méreteivel kapcsolatos egyeztetéseket végzi.

Ugyanígy az itthoni előkészítő munkát is meg kell szervezni, annál is inkább, hogy a Gyévuska című előadásban zenészek is közreműködnek, akik nem alkalmazottjai a színháznak, velük külön kell egyeztetnie az ügyelőnek a turné minden mozzanatát. A turnéterv általában a következő: első nap csomagol a műszaki személyzet (díszítők, hangosítók, világosítók), felrakják az előadás díszletét, kellékeit, valamint a fény- és hangtechnikai eszközöket egy teherautóra, amely elszállítja azokat a helyszínre. Másnap reggel utazik a technikai személyzet, harmadnap pedig a művészszemélyzet (színészek, zenészek) és a műszakos lányok (ügyelő, súgó, öltöztető, kellékes, fodrász). Ezalatt a technikai személyzet már szereli a díszletet, átigazítva azt a helyszínhez, beüzemeli a szükséges fény- és hangtechnikai berendezéseket. A harmadik nap estéjére – ha a tervek szerint haladnak – már minden szempontból elő van készítve a színpad az előadáshoz, és az előadók is megérkeztek a helyszínre. A negyedik napon, előadás napján délelőtt tartanak egy úgynevezett „lejáró próbát”, itt lehet a színészi játékot is alkalmazni az új környezethez, hogy este a lehető legjobb formáját mutathassa az előadás az idegenbeli nézők előtt. „Ezúttal sok minden változik majd, mert itthon kistermi az előadás, Szatmáron pedig a nagyszínpadon fogjuk játszani, szerencsére a rendező, Hegymegi Máté is ott lesz a helyszínen, így az ő felelőssége lesz eldönteni, hogy mit hogyan változtassunk a játéktér és más adottságok függvényében” – fogalmazott az ügyelő.

Másnap este újra lesz egy előadás, utána pedig éjszakába nyúló szerelés: a díszlet lebontása, csomagolás és indulás haza a művész- és technikai személyzetnek egyaránt. Akkor már egy busszal utaznak, így kevésbé költséges. „Néha a gyártásban dolgozók (asztalos, lakatos) segítségére is szükség van a turnén, általában olyankor, amikor vágni kell a díszletből, vagy hozzáépíteni. Ezúttal nem ez a helyzet, az előadás viszonylag könnyen illeszthető más térbe, csupán egy emelvényt kell pluszban felszerelni a háttérben” – mondta még Veres Bartha Edit. Hozzátette: természetesen a helyi műszakosok is segítenek, kölcsönadnak kellékeket, díszletelemeket, a szatmári kollégákkal nagyon jó a kapcsolatuk. Minden adott tehát ahhoz, hogy jól sikerül­jenek a Gyévuska szatmári vendégjátékai.