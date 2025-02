Újraélesztenék a művelődési és közösségi életet Illyefalván

A nemrég lezajlott, sokéves kihagyás után életre hívott, meglepően jó fogadtatásnak örvendő farsangi mulatság is egyértelművé tette, hogy Illyefalva község lakói igénylik a közösségi programokat, és a jelek arra utalnak, hogy a művelődésszervezésnek is van helye – véli Lőrinczi Dénes, aki múlt év decemberétől tölti be a kultúráért és közösségszervezésért felelős polgármesteri tanácsadói tisztséget. A történész végzettségű tanácsadó szerint bőven akad tennivalójuk, ám egyelőre az igény megerősítésével indítottak, szélesebb tematikájú, áprilisig tartó előadás-sorozattal, az ezek alapján összegyűjtött tapasztalat alapján szeretnék kialakítani a művelődési és közösségi élet szervezési kereteit az elkövetkezőkben.

Lőrinczi Dénes elmondta, a farsangi mulatság feltámasztásának ötletét Sándor Csaba, a sepsiszentkirályi Kőhíd Egyesület vezetője vetette fel egy találkozójukon. A javaslat csak a településre vonatkozott, ám ekkor született az az elképzelés, hogy a teljes községre kiterjesztve szervezzék meg. Az emberek toborzása, úgymond „összeterelése” Lőrincz Dénes feladata volt, ám a koncepció, a szerepek leosztása Sándor Csabára hárult. A tanácsadó szerint őket is meglepte, hogy noha eleinte nehezen indult, de végül mindhárom településről elég sokan bekapcsolódtak, jó érzés volt látni, hogy nem csak azok öltöttek valamilyen álruhát, akik a szekereken végigjárták a három települést, hanem azok is, akik fogadták ezeket. Egészen egyedi, a hagyományostól eltérő helyzetek is adódtak ebből, így Sepsiszentkirályban például bohócok fogadták a felvonulókat, téltemetőket. A hozzáállásra nem lehetett panaszuk, akik megtekintették a negyvenfős, a falvakon keresztülvonuló „díszes társaságot”, mindannyian nagy lelkesedéssel fogadták őket, amint azt is, hogy farsangi mulatságra, ünnepre került sor a községben. Azt tapasztalták, hogy valós igény van erre a rendezvényre, örömmel fogadták, és az emberek azt szeretnék, ha az elkövetkező években megismétlődne. Az elképzeléseik szerint jövőre úgy szeretnék tető alá hozni, hogy még több érdeklődőt vonzzanak be, a játékkedv is erősödjön. Minden kezdet nehéz, ám úgy érezték, ezt a szekeret útjára kell indítani – fogalmazott Lőrinczi Dénes.

Az eddigi megvalósítások, illetve a távlati elképzelések kapcsán a tanácsadó lapunknak elmondta: az önkormányzat részéről azt tapasztalta, hogy kiemelt figyelmet szeretnének fordítani a művelődésszervezésre és a közösségi életre is, ezért csatlakozott a csapathoz. Már decemberi munkába állását követően összeállítottak egy előadás-sorozatot, amely áprilisig van „betáblázva”. A kínálat elég változatos, könyvbemutatóktól a bábszínházon és a zenén át szakmai előadásokig (fametszés, elsősegélynyújtás, történelem) minden fellelhető, sőt, rendhagyó alkalommal is szolgálnak, március 9-én „mozizás”, filmvetítés lesz a községben, amire már beszélgetésünkkor elég nagy volt az érdeklődés. Az elő­adások megszervezésénél arra is odafigyeltek, hogy mindhárom település – Sepsiszentkirály, Illyefalva és Aldoboly – sorra kerüljön, a szakemberek mindenhová eljussanak. Egy másik szempont a szervezésnél az volt – és ez közösségi és művelődésszervezési téren továbbra is érvényes marad –, hogy lehetőleg minden korosztályt meg tudjanak szólítani. Nem szabnak nemzetiségi korlátokat sem, Aldobolyban olyan programokat is igyekeznek szervezni, amelyek a román közösségnek szólnak – szögezte le a tanácsadó.

Lőrinczi Dénes. A szerző felvétele

Ami a nagyobb megmozdulásokat illeti, egyelőre március 15-e az, amire készülnek, illetve a községnapokat szeretnék változatosabbá tenni. Utóbbi kapcsán egy olyan elképzelés is létezik, hogy idővel „városnappá” alakítanák, tekintve, hogy Illyefalva 1876-ig ezt a státust viselte. Szintén az éves elképzelések között szerepel Aldobolyban egy hagyományos termékek vására megszervezése a nyár vége felé, de ennek részletei még nem tisztázottak. A közösségszervezésbe mindenképp be akarják vonni a bejegyzés alatt álló lovas egyesületet, valamint az idén újraalakult önkéntes tűzoltó-egyesületet. Előbbi szervezet a hagyományokra, helytörténetre alapuló művelődésszervezésben lehet meghatározó, ezért mindenképp be akarják vonni a különböző idevágó programokba, amint az egyházakat is, amelyek részéről máris nyitottságot tapasztaltak. Lőrinczi Dénes szerint a község épített öröksége – így a három kúria, az illyefalvi vártemplom vagy a sepsiszentkirályi Árpád-kori templom – jó alap ahhoz, hogy a művelődési életet is fellendítsék a községben.

Lőrinczi Dénes úgy véli, a művelődési és közösségi élet terén az elég hosszú ideig tartó pangás miatt nehezebb dolguk van, ezért úgy tervezik, hogy az első időszakban inkább az igény megteremtésére koncentrálnak, azaz ajánlatokkal, eseményekkel jöjjenek, és ezek fogadtatása alapján alakítható lesz a későbbi irányvonal. Az emberek nyitottak, ám ódzkodnak az újdonságtól, a változástól, de az egyes események, alkalmak után azt tapasztalták, hogy folyamatosan nőtt az érdeklődés. Ez azt mutatja, hogy „felrázható” a közösség, de az is egyértelmű, hogy elég hosszú út áll még előttük.