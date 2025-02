A mostani idényben a két együttes már négyszer összecsapott a bajnokságban, négy szoros találkozót követően a háromszéki gárda egyszer, Kevin Constantine tanítványai pedig háromszor győztek. A Háromszéki Ágyúsok legutóbb kedden, a Csíkszereda hétfőn lépett jégre, mindkét alakulat a címvédő Brassói Corona ellen játszott: előbbi kikapott a barcasági csapat vendégeként (6–2), utóbbi pedig hazai közönség előtt diadalmaskodott a listavezető felett (7–5). A remek játékerőt képviselő Hargita megyei együttes az Erste Liga alapszakaszát 17 sikerrel és 19 vereséggel a hatodik helyen zárta, a március 9-én kezdődő negyeddöntőben pedig a DEAC lesz a riválisa. A Sportklub a pontvadászatban már biztosította részvételét a március 22-én a Sepsi Arénában sorra kerülő elődöntőben, azonban a narancs-kék mezeseknek a következő két hétben még öt meccs áll rendelkezésükre, hogy elérjék a céljukat.

„A hétvégén két mérkőzésünk lesz egy nagyon jó ellenféllel, amely a bajnokságban már bebiztosította helyét a legjobb négy között. Az alapszakaszból hátralévő találkozókon azon dolgozunk, hogy csapatunk is kiharcolja a négyes döntőbe jutást. Csíkszereda mindig kihívás elé állít minket, kiváló jégkorongozók alkotják a keretet, ennek ellenére a mostani idényben sikerült szoros meccseket játszanunk velük. Szombaton és vasárnap is arra törekszünk, hogy ezt a sorozatot folytassuk, ezúttal is szeretnénk kemény diónak bizonyulni. Az elmúlt időszak nem volt könnyű, hiszen több játékost sérülések és betegségek hátráltattak, viszont össze kell szednünk magunkat, és megpróbálni a legjobbunkat nyújtani. Igyekszünk kihasználni a hazai pálya előnyét, remélem, két látványos mérkőzést láthatnak azok a nézők, akik kilátogatnak a Sepsi Arénába” – mondta László Arnold, a Háromszéki Ágyúsok kapusa. (miska)