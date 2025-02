Magalakult az osztrák kormánykoalíció

Annak ellenére, hogy a jobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) nyerte meg a választást Ausztriában, az Osztrák Néppárt (ÖVP) alakít kormányt a baloldallal. A néppártiak az Osztrák Szociáldemokrata Párttal (SPÖ) és az Új Ausztria és Liberális Fórummal (NEOS) megegyezésre jutottak a hárompárti koalíció megalakításáról – jelentették be tegnap a pártok.

A tervek szerint hét év alatt konszolidálják a költségvetést, emellett jelentős szigorítások lesznek a menekültügyi törvények terén, és könnyíteni tervezik a bérlők terheit is. A megállapodás alapjául az APA rendelkezésére bocsátott több mint 200 oldalas Most helyesen cselekedni Ausztriáért programtervezet szolgál. A tervezet hangsúlyosan a „konszenzust és pragmatizmust” helyezi előtérbe. Az alkalmazott megfogalmazás szerint Ausztria számára „a legnagyobb előrelépést mindig is a konszenzus, az együttműködés és a bizalom hozta meg”.

A dokumentum utal a Néppárt és a Szabadságpárt közötti sikertelen tárgyalásokra is. „Míg mások megtagadják az együttműködést és kibújnak a felelősség alól, mi konszenzust és cselekvőképességet teremtünk. Most nem pártpolitikai érdekekről van szó, hanem mindannyiunkról, Ausztriáról, kilencmillió emberről az országban.”

A programtervezet szigorú menekültügyi intézkedéseket fogalmaz meg. A családegyesítést „azonnal” leállítják – legalább ideiglenesen –, és napirendre tűzik a kiskorúak fejkendőviselési tilalmát is.