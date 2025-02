Felkészítő vészhelyzet esetére

A szerda dél­előtti szirénapróbával vette kezdetét Háromszéken a polgári védelem szerepét és jelentőségét népszerűsíteni hivatott programsorozat, melynek részeként március 4-ig számos tájékoztató tevékenységet szervez a sürgősségi felügyelőség. Az intézmény területi munkapontjai mellett a megyében működő önkéntes tűzoltó-alakulatokat is megnyitják a lakosság előtt, március 4-ig naponta 11 és 16 óra között fogadják az érdeklődőket.

A sürgősségi felügyelőség védőfelszereléseit március 1-jén, szombaton mutatják be 10 és 17 óra között Sepsiszentgyörgyön a Bodok Szálló parkolójában, Kézdivásárhelyen a Millenium Parkban, Bodzafordulón a központi parkban, illetve Baróton a polgármesteri hivatalnál. Tájékoztatnak a vészhelyzetek megelőzéséről, illetve elsősegélynyújtási bemutatót is tartanak az érdeklődőknek, utóbbiakat a megyeszékhelyi bevásárlóközpontokban is népszerűsítik. Arról, hogy a különféle vészhelyzetekben mi a tennivaló, március 2–4. között tartanak átfogó felvilágosító kampányt egyebek mellett a háromszéki tanintézményekben, ahol felkészítőket, gyakorlatokat szerveznek a diákok számára. Hasonló tevékenységek zajlanak az említett időszakban a sugásfürdői sípályánál, a bodzafordulói központi parkban, a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceumban, valamint a fürdővárosban található Profinál és a Szarvas Szállónál is.

A sürgősségi felügyelőség a szerdai próbariasztás kapcsán tegnap közölte, a megyében található 75 szirénából 68-at sikerült megszólaltatni, ezek megfelelően működtek, 7 berendezés különböző technikai okok – többek között áramellátási zavarok – miatt nem volt üzemképes.