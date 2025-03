Farsangfarka Gelencén, eltemették Illést

Következő írásunk

Történelmi időket élünk – halljuk mind gyakrabban az elmúlt években, és bizony, jó néhány olyan nagy horderejű esemény tanúi lehettünk, vagyunk, melyek alapjaiban változtatják meg a körülöttünk lévő világot. Öt esztendővel ezelőtt világjárvány bénította le életünket, három éve azóta is pusztító háború robbant ki szomszédunkban, most pedig szemünk láttára foszlik szét, válik semmivé a II. világháború utáni világrend, szövetségek bomlanak, újak alakulnak, szentnek hitt elvek foszlanak szét egyéni és nagyhatalmi ambíciók mentén. Az internet és a mesterséges intelligencia villámgyors fejlődése nemcsak új lehetőségeket nyitott, de táptalaja lett a félretájékoztatásnak, az álhíreknek, és a világ polgárai lassan nem haszonélvezőivé, de kiszolgáltatott foglyaivá válnak. Változik, szélsebesen alakul át minden körülöttünk, amire az államoknak is fel kell készülniük. Ilyen körülmények között nem kellene csodálkoznunk, hogy Románia idén a tavalyinál több pénzt fordít a titkosszolgálatokra.