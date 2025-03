Búcsúztatták a címvédő Konstancát

Az aradi négyes döntő első elődöntője kiegyenlített játékkal indult, ám a remek napot kifogó Sepsi-SIC egyszerűen állva hagyta a címvédő Konstancai VSK alakulatát, az 5. percben már kilencpontos előnyre tett szert (15–6). Az első negyed 23–11-es állásnál ért véget, és a másodikban is a háromszéki lányok irányították a küzdelmet, akik a nagyszünetre már 16 ponttal vezettek (44–28). A harmadik játékrészben is folytatódott a zöld-fehérek álomszerű játéka, sőt, a 28. percben Mérész duplájával már 25 pont volt a különbség a két csapat között (64–39). A negyedet a konstancai Da Silva triplája zárta (64–42), és úgy tűnt, hogy Zoran Mikes lányai simán hozzák a mérkőzést. A zárószakaszban egy rövidzárlat majdnem a Sepsi-SIC vesztét okozta, mivel a magukra találó tengerpartiaknak sikerült feljönniük 3 pontra (71–68). A véghajrá kiélezett csatát hozott, amelyben a szentgyörgyiek bírták jobban az idegek harcát, és végül 75–68 arányban nyerték meg a kupaelődöntőt, ezzel pedig visszavágtak a Konstancának a legutóbbi három vereségért. Nagyot küzdő együttesünkből mindenki kivette részét a diadalból, a legeredményesebb játékosunk a 16 egységig jutó Mérész volt, mellette Johnson 14 ponttal és 14 lepattanóval, egy újabb dupla duplát jegyzett.

Női kosárlabda, Román Kupa, elődöntő: Sepsi-SIC–Konstancai VSK 75–68 (23–11, 21–17, 20–14, 11–26). Vezette: Alin Faur, Alina Dekany, Szőcs Janka. Mintegy 400 néző, köztük egy maroknyi sepsiszentgyörgyi szurkoló. Sepsi-SIC: Gereben 8, Armanu 15/12, Cătinean 7, Robinson 12/3, Johnson 14–Mikes 3/3, Belegante, Nemes, Mérész 16/3, Toma. Edző: Zoran Mikes. Konstanca: Littlefield 16, Dzombeta 7, Grosic 13/3, Irimia 3, Croitoru 5/3–Wea­ver 6, Cain, Bou Chedid 8/6, Cernat, Ercuța, Da Silva 8/3, Turudic 2. Edző: Alina Șerban. Kipontozódott: Armanu (39.).

Ciera Johnson lett a döntő legjobb játékosa

Nagyot küzdve nyerték meg a döntőt

A Konstanca elleni diadal magabiztosságot adott a Sepsi-SIC csapatának, amely egy 17–2-es részsikerrel kezdte a Târgoviște elleni döntőt. A folytatásban is a zöld-fehérek irányították a küzdelmet, és plusz 16-tal zárták az első negyedet (22–6). A második tíz perc kapkodós játékot hozott, mindkét oldalon sok volt a hiba, ám lányainknak így is sikerült növelniük az előnyüket, és 37–17-es állásnál vonultak szünetre. A térfélcsere után a Dâmbovița megyei volt a jobb csapat a pályán, olyannyira, hogy Gereben és társai csak a 24. percben pontoztak először. Minden labdáért kemény csata zajlott a parketten, a Sepsi-SIC pedig 50–32-es állásról várta az utolsó negyedet. Ebben tovább folytatódott a kiélezett küzdelem, Zoran Mikes tanítványai az első sípszótól az utolsóig vezetve végül 64–43-ra nyerték meg a 2025-ös kupafinálét. A Sepsi-SIC 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 és 2023 után idén a kilencedik alkalommal nyerte meg a Román Kupát. A tegnapi meccs legjobbjának a 21 pontot és 13 lepattanót jegyző Johnson bizonyult, akit a finálé MVP-jének is megválasztották.

Női kosárlabda, Román Kupa, döntő: Sepsi-SIC–Târgoviște 64–43 (22–6, 15–11, 13–15, 14–11). Vezette: Alin Faur, Alina Dekany, Szőcs Janka. Mintegy 550 néző. Sepsi-SIC: Gereben 10, Armanu 3/3, Cătinean, Robinson 19/9, Johnson 21–Mikes, Belegante 9/9, Nemes, Mérész 2, Toma. Edző: Zoran Mikes. Târgoviște: Charles 4, Nan, Chivu 14/6, Wilson 3, McIntosh 9/3–Rupnik 3/3, Orbán 1, Voica-Nagy, Manea 9, Păușan, Rizea. Edző: Cătălin Tănase.