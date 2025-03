Könyvbemutató

Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtárban ma 18 órától bemutatják Kovács Levente marosvásárhelyi író, egyetemi tanár Vércsepp zöld falevélen című legutóbbi regényét. A rendezvényen a szerző beszélgetőtársa Márton Árpád színművész. A kötetből felolvasnak László Zsuzsa, Gecse Noémi és Tulit Éva színművészek. Házigazda: Szonda Szabolcs könyvtárigazgató.

Zene

LUIZA ZAN-KONCERT. Az Árkosi Kulturális Központ Sepsiszentgyörgyön (Olt utca 6. szám) március 7-én 19.30 órától kivételes koncertet szervez. Fellép: Luiza Zan, az Amphitrio együttes és Răzvan Florescu. Az előadás címe: All for Love. Egy különleges este, ahol romantikus zene elevenedik meg a neo soul, az alternatív hip hop, a progresszív soul, az avantgarde, a soul, a conscious rap és a jazz fusion keverékén keresztül. A helyek száma korlátozott, jegyeket előre is meg lehet vásárolni 30 lejért a központ székhelyén naponta 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651).

OPERETT. Huszka Jenő Lili bárónő című operettje az Operettissimo előadásában március 7-én, pénteken 19 órától látható a Kovásznai Művelődési Központban. Belépő: 60 lej. Jegyek elővételben a Kovásznai Művelődési Ház jegyirodájában (telefon: 0762 674 516).

Kiállítás

A sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet, az Árkosi Kulturális Központ, valamint a Gross Arnold Galéria és Kávézó szeretettel várja az érdeklődőket Gross Arnold 95 – Utazások valós és képzeletbeli tájakra című grafikai tárlatának megtekintésére első erdélyi állomáshelyén. A kiállításmegnyitóra március 7-én, pénteken 17 órától kerül sor Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központban (Olt utca 6. szám). Köszöntőt mond Szebeni Zsuzsanna, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője, a tárlatot ismerteti Gross András Soma, a művész fia, a kiállítás kurátora, a művész jelentőségét méltatja Dolhai István főkonzul (Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa). Házigazda: Kopacz Attila, az Árkosi Kulturális Központ igazgatója.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház e heti játékrendje: 5-én, szerdán, 6-án, csütörtökön és 7-én, pénteken 19 órától a kamarateremben Kovács Dominik – Kovács Viktor: Jégtorta, rendező: Szilvay Máté (korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 1 óra 30 perc szünet nélkül); 8-án, szombaton és 9-én, vasárnap 19 órától a nagyteremben Eugène Labiche: A Lourcine utcai gyilkosság, rendező: Barabás Árpád (időtartam: 1 óra 10 perc szünet nélkül). Jegyek a központi jegyirodában és a biletmaster.ro oldalon.

Tánc

FARSANGBÚCSÚZTATÓ TÁNC­HÁZAT tartanak ma 19 órától Sepsiszentgyögyön a Bábel Kiskultúrban, ahol a jelmezes táncosoké a főszerep. Házigazda Stefán-Dobai Katalin és Stefán Bencze, akik 20 órától bodonkúti táncokat tanítanak kezdő szinten. Zenél a Folker Együttes. Fánkkal, jó zenével, jó hangulattal várják az érdeklődőket. A belépés ingyenes.

Képernyő

RTV1. Ma 15 órától: A Kolozsvári Állami Magyar Színház Stuart Mária című előadásával lépett fel a tavalyi Országos Színházi Fesztiválon. Beszélgetés négy színésszel a próbafolyamatról, a darabról, valamint az előadás kihívásairól. ♦ Kós András 110 – Kós András szobrászművész alkotásaiból nyílt életmű-kiállítás az elmúlt év végén a Székely Nemzeti Múzeumban. ♦ Gelencei farsangtemetés – A farsang a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszak, amelyet a nagy evések, ivások, bálok jellemeznek. Gelencén a hagyományos farsangi utcai felvonulást a Zernyealja Néptáncegyüttes és a férfi dalárda szervezi. Farsang utolsó vasárnapján lakodalmas menet mintájára maszkos alakoskodóknak öltözve járják be a községet.

Bábszínház

KOVÁSZNA. A nagyváradi MM Pódium Színház a Holle anyó című bábjátékát adja elő a Kovásznai Művelődési Központban március 5-én, szerdán 10 és 12 órától. Szervezett csoportok jelentkezését a 0762 674 516-os telefonszámon várják.

KÉZDIVÁSÁRHELY. A Vigadó Művelődési Központban 5-én, szerdán 10 és 12 órától Az aranybúza (avagy a veres tyúkocska meséje) című bábjátékot mutatja be a Gyergyószárhegyi Kulturális Központ és a HalVirág Bábszínház.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16 órától Én még itt vagyok (román feliratos), 16.30-tól Mufasa: Az oroszlánkirály (magyarul beszélő), 18.30-tól Futni mentem (magyar romantikus vígjáték), 18.45-től Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar zenés vígjáték), 20.30-tól Armand (román feliratos), 20.45-től Rokon­szenvedés (román feliratos).

Tortoma Önképzőkör

A Baróti Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében ma 19 órától Az erdővidéki 13. székely határőr zászlóalj története címmel Préda Barna néprajzkutató (Zalánpatak) tart vetített képes előadást. A találkozó keretében bemutatásra kerül Benedek Pál székely határőr Köpec patakától az Inn folyóig című verses hadinaplója. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Szabó Lőrinc-felolvasómaraton

A baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár csatlakozik a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár által szervezett XVII. Nemzetközi Felolvasómaratonhoz, amelyen ma 10-től 18 óráig a 125 éve született Szabó Lőrinc költő, műfordító (Miskolc, 1900 – Budapest, 1957) műveiből olvashatnak fel a jelentkezők. A szervezők kérik az érdeklődőket, hogy előzetesen jelezzék részvételi szándékukat a 0746 033 792-es telefonszámon Imre Andreánál.

Hitvilág

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermében.

ANYA-LÁNYA NAP. A sepsiszentgyörgyi vártemplomban március 8-án, szombaton 10 órától anya-lánya lelki napot tartanak. Idei téma: Beszélgessetek a lányotokkal! Azokat az édesanyákat és lányokat várják, akik fontosnak tartják az együtt töltött időt. Változatos, tartalmas foglalkozásokkal készülnek, korosztálytól függetlenül. A nyitó előadást Bucsi Júlia tiszteletes asszony, pszichológus, gyógypedagógus tartja. Kérik, vigyenek egy-egy gyümölcsöt vagy kompótot a közös gyümölcssaláta elkészítéséhez.

Röviden

AUTÓBUSZOK MAROSVÁSÁRHELYRE. A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) autóbuszokat indít Marosvásárhelyre március 10-én, hétfőn a székely szabadság napja alkalmából. Jelentkezni lehet március 6-án, csütörtökön 20 óráig az SZNT sepsiszentgyörgyi székházában (Konsza Samu u. 21. szám) munkanapokon 9–13 óráig vagy a 0744 482 417-es telefonon, Kézdivásárhelyen Bakk Lászlónál (0746 777 981), Kovásznán Ferencz Botondnál (0726 187 753), Uzonban Ambrus Lászlónál (0752 208 117).

SZORGOS KEZEK. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia könyvtárában ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre (hímzés, kötés, horgolás, gyöngyfűzés) várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

DÍJÁTADÁS. Március 6-án, csütörtökön 18 órától tartják a Tegyünk Kézdiszékért díjátadó ünnepségét a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ nagytermében.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig az 1918. december 1. úti Adonis patika (0267 324 903), Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár tart nyitva.