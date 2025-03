Agrártámogatás

Az igénylések benyújtásának határideje május 30. Az APIA tájékoztatása szerint a területalapú támogatásokra vonatkozó kérelmek benyújtásához nem kötelező a személyes jelenlét, ezt az AGI Online alkalmazáson keresztül is meg lehet tenni az intézmény www.apia.org.ro weboldalán megtalálható használati utasítást követve. Azoknak a mezőgazdasági termelőknek, akik állatalapú támogatást is igényelnek, előre egyeztetett időpontban jelentkezniük kell az APIA-központokban. A közleményben emlékeztettek, hogy a mezőgazdasági termelőknek egyetlen kérelmet kell kitölteniük abban az esetben is, ha több településen/megyében vannak használatban levő területeik.