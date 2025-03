Tűzszünetet akarnak Európa vezetői

Keir Starmer brit miniszterelnök szerint az Egyesült Királyság, Franciaország és más országok fokozzák erőfeszítéseiket egy „hajlandók koalíciójában”, és igyekeznek bevonni az Egyesült Államokat is Ukrajna támogatásába.

„Ma a történelem válaszútján állunk” – mondta Starmer a 18 vezető részvételével tartott csúcstalálkozó után. A résztvevők többsége európai vezető volt, köztük Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki kijelentette, hogy Kijev erős támogatást érez, és a találkozó „példátlan szintű európai egységet” mutatott – írja a BBC.

A csúcstalálkozóra két nappal azután került sor, hogy Zelenszkij és Donald Trump amerikai elnök éles szóváltásba keveredett a Fehér Házban.

Starmer négypontos terve

A csúcstalálkozó utáni sajtótájékoztatón Keir Starmer ismertette a négy pontot, amelyben a vezetők megállapodtak:

– a katonai segélyek folyamatos biztosítása Ukrajnának, valamint az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomás fokozása

– bármilyen tartós békének biztosítania kell Ukrajna szuverenitását és biztonságát, és Ukrajnának jelen kell lennie minden béketárgyaláson

– egy esetleges békemegállapodás után növelni kell Ukrajna védelmi képességeit, hogy elrettentsen egy újabb orosz inváziót

– létre kell hozni a „hajlandók koalícióját”, amely garantálja a békét Ukrajnában, és segít annak fenntartásában.

Starmer továbbá bejelentette, hogy 1,6 milliárd font további brit exportfinanszírozást biztosítanak több mint 5000 légvédelmi rakéta beszerzésére. Ez kiegészíti a korábbi 2,2 milliárd fontos hitelt, amelyet katonai támogatásra szántak, részben a befagyasztott orosz vagyonok nyereségéből finanszírozva.

„Tanulnunk kell a múlt hibáiból. Nem fogadhatunk el egy olyan gyenge megállapodást, amelyet Oroszország könnyen megszeghet” – mondta Starmer.

A brit miniszterelnök nem nevezte meg, mely országok csatlakoztak a koalícióhoz, de hangsúlyozta, hogy azok, akik elkötelezték magukat, intenzívebb tervezésbe kezdenek nagy sürgősséggel.

„Európának kell a nehezét elvégeznie” – jelentette ki, hozzátéve, hogy az egyezményhez szükséges az USA támogatása, és Oroszországot is be kell vonni, de utóbbi nem diktálhatja a feltételeket.

„Legyünk világosak: egyetértünk Trumppal abban, hogy sürgős szükség van egy tartós békére. Most ezt közösen kell megvalósítanunk” – mondta Starmer.

Amikor arról kérdezték, hogy Trump megbízhatatlan szövetséges-e, így válaszolt: „Senki sem akarta látni azt, ami múlt pénteken történt, de nem értek egyet azzal, hogy az USA megbízhatatlan szövetséges lenne”.

A csúcstalálkozón az alábbi országok vettek részt: Franciaország, Lengyelország, Svédország, Törökország, Norvégia, Csehország, Dánia, Németország, Hollandia, Románia, Finnország, Olaszország, Spanyolország és Kanada.

Egy hónapos tűzszünetet javasol Macron

Franciaország és Nagy-Britannia egy hónapos részleges tűzszünetet javasol Oroszország és Ukrajna között, amely nem terjedne ki a szárazföldi harcokra – mondta Emmanuel Macron francia elnök a Le Figaro napilapnak vasárnap. Macron szerint azonban a tűzszünet kiterjedne a légi, a tengeri és az energetikai infrastruktúrát ért támadásokra.

„Tűzszünet esetén nagyon nehéz lenne ellenőrizni, hogy a front mentén zajló (harcokra vonatkozó tiltást) betartják-e” – mondta Macron a Le Figarónak, hozzátéve, hogy a frontvonal a Párizs és Budapest közötti távolságnak felel meg.

A francia-brit javaslat szerint európai szárazföldi csapatokat csak egy második fázisban telepítenének Ukrajnába – mondta Macron.

„A következő hetekben nem lesznek európai csapatok ukrán földön” – idézte Macron szavait a Le Figaro. „A kérdés az, hogyan használjuk ki ezt az időt arra, hogy megpróbáljuk elérni a fegyverszünetet, több hétig tartó tárgyalásokkal, majd a béke aláírása után a (csapatok) telepítésével.”

Zelenszkij, akit arról kérdeztek, hogy tud-e a tervről, a londoni újságíróknak azt mondta: „Mindenről tudok”.

Trump támogatása nélkül semmit sem ér az európai béketerv

Annak ellenére, hogy Ukrajna és európai szövetségesei intenzív diplomáciai hétvégét tudhatnak maguk mögött, Volodimir Zelenszkij helyzete valójában nem sokat változott – így látja Deborah Haynes, a Sky News biztonsági és védelmi szerkesztője.

Haynes szerint Starmernek és az európai vezetőknek bizonyítaniuk kell, hogy ezt komolyan gondolják – nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is – írja a Sky News.

„Lássuk be, semmi sem változott igazán. Donald Trumptól még nem hallottunk semmit az egész európai felhajtásról. Valójában semmi sem működik, amíg Trump nem mond rá igent” – mondta.

Kiemelte: „Ha Trump nem támogatja Starmer és Macron javaslatait, akkor az európai béketerv elég gyengének tűnik, tekintve, hogy az európai hadseregek nagymértékben függenek az Egyesült Államok sokkal erősebb fegyveres erőitől.”

Hozzátette: „Ilyen erős kijelentések után, figyelembe véve a helyzet súlyosságát, ha a brit miniszterelnök és más európai vezetők azt mondják, hogy komolyan lépni fognak – most már tényleg be is kell ezt bizonyítaniuk tettekkel.”