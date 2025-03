Tifán távoli bombája vezette fel a Sepsi-SIC és a Marosvásárhely közötti újabb székely rangadót, innen pedig a vendégek birtokolták többet a labdát és támadóbb szellemben fociztak. A 6. percben Papp, Mánya és Kanyó útvonalon haladt a labda, utóbbi pedig kissé mellé küldte a lasztit. A 11. percben a VSK játékosai a középpályánál csíptek el egy labdát, az ellentámadásból Butiurcă szerezte meg a vezetést (0–1). A kapott gól után is a vendégek voltak a veszélyesebbek, ám a 15. percben Fábián közel járt az egyenlítéshez. A 19. minutumban Covaci a kapufát találta el, kevéssel később Tifán lövését ütötte a saját hálójába Máthis (0–2).

A fordulás után a zöld-fehérek harciasabb játékkal rukkoltak elő, Kanyó kapufáig jutott és több ziccerünk is kimaradt. A 30. percben Tifán kiállításával emberelőnybe került a Sepsi-SIC, de rendre kimaradtak a helyzeteik. A 33. percben Mánya egyéni akciója végén szépített (1–2), majd ugyanabban a percben egy szabadrúgás-figura után egyenlített (2–2). A folytatásban is a mieink támadtak többet, de Szőcs, Máthis, Kanyó is kihagyta a lehetőségeit, és az utolsó sípszóig már nem esett újabb találat.

Következett a hosszabbítás, amiben javarészt a házigazdák voltak a veszélyesebbek. A 47. percben mégis Iszlai lőtt távolról egy hatalmas kapufás gólt (2–3), innen pedig vészkapussal ostromolt a Sepsi-SIC, amely nem tudta büntetőkre menteni a meccset, ezáltal egygólos verséggel búcsúzott a kupasorozattól.

Teremlabdarúgó Román Kupa, negyeddöntő: Sepsi-SIC–Marosvásárhelyi VSK 2–3 (0–2, 2–2).

Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok. Mintegy 500 néző. Vezette: Laurențiu Deaconu, Ionel Boharu Predescu. Sepsi-SIC: Papp–Má­this, Szőcs, Gáll, Csog (cserék: Korodi, Mánya, Kanyó, Veress, Vajna, Kusztos, Rendi, Soós, Fábián). Edző: Mánya Szabolcs. Marosvásárhely: Voin–Iszlai, Tifán, Covaci, Pogăcean (cserék: Barbocz, Nistor, Săbăduș, Tătar, Toader, Cherteș, Butiurcă, Curticăpean, Nicola). Edző: Cosmin Gherman. Sárga lap: Veress (12.), Szőcs (25.), illetve Covaci (3.), Pogăcean (18.), Toader (35.), Butiurcă (39.). Piros lap: Tifán (30.). Gólszerzők: Mánya (33., 33.), illetve Butiurcă (11.), Máthis (20. – öngól), Iszlai (47.).