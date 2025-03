Kemény játékkal indult az összecsapás, Dione Housheer nyolc perc alatt négyszer vette be a címvédő kapuját (5–2), nem sokkal később Allan Heine, a Ferencváros vezetőedzője időt kért. A győri Sandra Toft jól védett, ennek is volt köszönhető, hogy a kisalföldiek 22 perc alatt elléptek (12–6). A ferencvárosi kapuban Laura Glauser teljesítménye is javult, majd az első félidő hajrájában a győri hibákat kihasználva átmenetileg közelebb zárkózott az FTC, mégis ötgólos különbséggel vonulhattak szünetre a csapatok (15–10).

A pihenő után megtorpant az ETO támadójátéka, miközben a Ferencváros szinte valamennyi támadásából betalált, ráadásul remek sorozatával egy gólra zárkózott fel (15–14), ezért időt is kért a győriek szakvezetője, Per Johansson. A megszakítás után is rohanó maradt a játék, viszont a Győr rendezte a védekezését, míg Housheer támadásban bizonyult feltartóztathatatlannak: a 43. percre a BL-aranyérmes visszaállította ötgólos előnyét (20–15).

A hajrához közeledve négy találat volt a győri fór, ebben nagy szerepe volt annak, hogy Toft két ferencvárosi hétméterest is hárított. A támadójáték azonban akadozott a kisalföldieknél, ezáltal az FTC kettőre csökkentette hátrányát (22–20). A fővárosiak a rendes játékidő utolsó negyedórájában csak egy találatot kaptak, ugyanakkor Angela Malestein kilenc másodperccel a dudaszó előtt egyenlített, a kupaelsőségről pedig hétméteresek döntöttek.

Eredmények, női Magyar Kupa: * elődöntők: Győri Audi ETO KC–Moyra-Budaörs 38–28, FTC-Rail Cargo Hungaria–Motherson Mosonmagyaróvári KC 32–26 * a 3. helyért: Moyra-Budaörs–Motherson Mosonmagyaróvári KC 22–18 * döntő: FTC-Rail Cargo Hungaria–Győri Audi ETO KC 23–23 – hétméteresekkel: 2–1.