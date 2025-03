Kiállítás

GRAFIKAI TÁRLAT. A sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet, az Árkosi Kulturális Központ, valamint a Gross Arnold Galéria és Kávézó szeretettel várja az érdeklődőket Gross Arnold 95 – Utazások valós és képzeletbeli tájakra című grafikai tárlatának megtekintésére első erdélyi állomáshelyén. A kiállításmegnyitóra március 7-én, pénteken 17 órától kerül sor Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központban (Olt utca 6. szám). Köszöntőt mond Szebeni Zsuzsanna, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője, a tárlatot ismerteti Gross András Soma, a művész fia, a kiállítás kurátora, a művész jelentőségét méltatja Dolhai István főkonzul (Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa). Házigazda: Kopacz Attila, az Árkosi Kulturális Központ igazgatója.

ÜNNEPI KIÁLLÍTÁS. A kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeum időszakos kiállítótermében március 9-én, vasárnap 12 órától megnyitják a Kovászna és Brassó megyei képzőművészek 36. ünnepi tárlatát, melynek témája: Forradalom és romantika. A jelenlévőket Dimény Attila főmuzeológus köszönti, a kiállítást megnyitja Deák Ferenc műkritikus, közreműködnek Józsa Irén és Nagy-Babos Tamás tanárok, valamint a Cantus kamarakórus Fórika Balázs karnagy irányításával. A rendezvényt az Incze László Céhtörténeti Múzeum és a Múzeumbarátok Egyesülete közösen szervezi.

DARVAY TÜNDE KIÁLLÍTÁSA. Március 12-én 18 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ dísztermében megnyílik Darvay Tünde képzőművész Időmozaik című kiállítása. A tárlatot Lénárt Tamás művészettörténész nyitja meg, zongorán közreműködik Gáspár István, a Molnár Józsiás Általános Iskola zenetagozatos nyolcadik osztályos tanulója (felkészítő tanára Gergely Gábor).

Bábszínház

KOVÁSZNA. A nagyváradi MM Pódium Színház a Holle anyó című bábjátékát adja elő a Kovásznai Művelődési Központban ma 10 és 12 órától. Szervezett csoportok jelentkezését a 0762 674 516-os telefonszámon várják.

KÉZDIVÁSÁRHELY. A Vigadó Művelődési Központban ma 10 és 12 órától Az aranybúza (avagy a veres tyúkocska meséje) című bábjátékot mutatja be a Gyergyószárhegyi Kulturális Központ és a HalVirág Bábszínház.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. A Tiszán innen, Dunán túl című folklórműsorát március 6-án, csütörtökön 19 órától a Kovásznai Művelődési Központ színpadán, 7-én, pénteken 19 órától a Zabolai Művelődési Házban és 8-án, szombaton 18 órától a Gelencei Művelődési Házban játssza a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncszínház.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6.45-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 7.05-től Ima a hivatásokért, 7.30-tól Nagyböjti ráhangoló, 9 órától imaszándékok fogadása, 9.15-től Fájdalmas rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi imaóra. Honlap: mariaradio.ro.

Zene

LUIZA ZAN-KONCERT. Az Árkosi Kulturális Központ Sepsiszentgyörgyön (Olt utca 6. szám) március 7-én, pénteken 19.30 órától kivételes koncertet szervez. Fellép: Luiza Zan, az Amphitrio együttes és Răzvan Florescu. Az előadás címe: All for Love. Egy különleges este, ahol romantikus zene elevenedik meg a neo soul, az alternatív hip hop, a progresszív soul, az avantgarde, a soul, a conscious rap és a jazz fusion keverékén keresztül. A helyek száma korlátozott, jegyeket előre is meg lehet vásárolni 30 lejért a központ székhelyén naponta 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651).

OPERETT. Huszka Jenő Lili bárónő című operettje az Operettissimo előadásában március 7-én, pénteken 19 órától látható a Kovásznai Művelődési Központban. Belépő: 60 lej. Jegyek elővételben a Kovásznai Művelődési Ház jegyirodájában (telefon: 0762 674 516).

DANCS ANNAMARI márciusban erdélyi koncertturnét tart a Sturcz Szmollbend zenekarral és Serbán Attila musicalénekessel közösen. Március 13-án 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színházban csendülnek fel az énekesnő 29 éves zenei pályafutásának legismertebb dalai, valamint operett- és musicalslágerek. Jegyek a központi szervezőirodában (Szabadság tér 1. szám), illetve az eventim.ro oldalon kaphatók.

ÜNNEPI HANGVERSENY. A 177 éve kirobbant magyar forradalom és szabadságharc hőseinek állít emléket a Csíki és Georgius kamarazenekarok ünnepi koncertje, melyre március 15-én, szombaton 19 órától kerül sor Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében. A koncertre a jegy 40, illetve 20 lej, és a városi kulturális szervezőirodában lehet megvásárolni.

KÖKÉNY ATTILA énekes márciusi erdélyi koncertturnéja keretében Rakonczai Viktor zongoraművész és zenekaruk társaságában március 27-én, kedden 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében lép fel. Jegyek a központi szervezőirodában, illetve az eventim.ro oldalon kaphatók.

A székely szabadság napja Sepsiszentgyörgyön

Sepsiszentgyörgyön március 10-én, hétfőn 10 órától a turulszobornál megemlékező rendezvényt tartanak. Beszédet Tamás Sándor megyeitanács-elnök, verset Debreczi Kálmán színművész, imát Deák Botond rétyi református lelkész mond, a kiáltványt Ferencz Csaba olvassa fel. Énekel a Kónya Ádám Művelődési Ház férfi dalárdája, karvezető: Jakab Árpád. Ezt követően koszorúzás. Minden érdeklődőt várnak.

Hitvilág

HAMVAZÓSZERDA – A NAGYBÖJT KEZDETE. Ma, azaz hamvazószerdán kezdetét veszi a húsvétot megelőző, negyven napot átölelő, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére felkészítő nagyböjti időszak. Hamvazószerda az elnevezését a bűnbánat és a vezeklés őskeresztény jeleként szolgáló hamuról kapta: az előző év virágvasárnapján megszentelt barka hamujával a pap ezen a napon keresztet rajzol a hívek homlokára az Emlékezz, ember, hogy porból lettél és porrá leszel! vagy Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban! mondatok kíséretében.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsorán: 16.45-től Big Trip 3.: Világ körüli verseny (románul beszélő), 17 órától Áradás (beszéd nélküli), 18.30-tól Futni mentem (magyar romantikus vígjáték), 18.45-től Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar zenés vígjáték), 20.30-tól Les Fantomes (román feliratos), 20.45-től Szeptember 5. (magyar feliratos).

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig az 1918. december 1. úti Adonis patika (0267 324 903), Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár tart nyitva.

Röviden

AUTÓBUSZOK MAROSVÁSÁRHELYRE. A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) autóbuszokat indít Marosvásárhelyre március 10-én, hétfőn a székely szabadság napja alkalmából. Jelentkezni lehet március 6-án, csütörtökön 20 óráig az SZNT sepsiszentgyörgyi székházában (Konsza Samu u. 21. szám) munkanapokon 9–13 óráig vagy a 0744 482 417-es telefonon, Kézdivásárhelyen Bakk Lászlónál (0746 777 981), Kovásznán Ferencz Botondnál (0726 187 753), Uzonban Ambrus Lászlónál (0752 208 117).

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket.

DÍJÁTADÁS. Március 6-án, csütörtökön 18 órától tartják a Tegyünk Kézdiszékért díjátadó ünnepségét a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ nagytermében.