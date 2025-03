Következő írásunk

A korábbi győztesek közül a férfiaknál Max Verstappent, a nőknél Simone Bilest is jelölték a sportolói Oscar-díjnak is nevezett Laureus-díjra. A jelöltek között többségben vannak a párizsi olimpián kiválóan szereplő sportolók, de mások is felkerültek a listákra, mint például Carlos Alcaraz, a csapatok között pedig a BL-győztes Real Madrid vagy az Eb-címet nyerő spanyol labdarúgó-válogatott is nyerhet.