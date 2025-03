A nap fotója

Következő írásunk

Az orosz–ukrán háború közvetlen anyagi költségei kapcsán egyelőre becslések, na meg a támogatók által szolgáltatott információk állnak rendelkezésre. A fegyveres konfliktus kitörésének harmadik évfordulója kapcsán a nemzetközi sajtóban megjelent adatok az Institute for the Study of War nevű szervezet számításaiból, uniós jelentésekből, amerikai katonai forrásokból származnak. Összeállításunkban ezek alapján igyekszünk a katonai kiadások, az újjáépítés várható mértékét és az energiahordozók helyzetét összegezni.