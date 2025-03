Más forrásokból építi fel Sepsiszentgyörgy önkormányzata az Őrkő negyedben tervezett ötven szociális lakást, miután több akadály miatt az európai uniós forrásokból finanszírozott beruházásnak elenyésző részét sikerült megvalósítani, és a támogatási program lezárult. A városháza a fejlesztési minisztérium által szociális és szükséglakások építésére meghirdetett programhoz nyújt be pályázatot, ebben csak 36 lakás szerepel, ugyanakkor ahhoz, hogy az összes megépüljön, további terepmegerősítési beruházások is szükségesek.

Az őrkői lakások ügye a városi képviselő-testület februári soros ülésén is napirenden szerepelt. Tóth-Birtan Csaba alpolgármester elmondta, hogy a hátrányos helyzetű városrészek – Őrkő, Csíki negyed, Szépmező – felzárkóztatását célzó program keretében szándékoztak megépíteni ötven szociális lakást, azaz 25 ikerházat az Őrkőn. Ugyanazon beruházás része volt egy közösségi központ, valamint egy óvoda megépítése. Az elöljáró elmondta, sajnos több akadály is felmerült, a kivitelező nem haladt jól a munkálatokkal, olyannyira, hogy hosszabb ideig az óvoda és a központ építése is stagnált. A legnagyobb gond a lakásoknál merült fel, kiderült ugyanis, hogy a kiszemelt helyen a talaj instabil, meg is csúszott egy részen. Az önkormányzat földtani tanulmányt rendelt meg, eszerint a talaj szerkezete miatt a lakások egy részét, 14-et nem lehet megépíteni. A további földcsuszamlás megelőzése végett ráadásul támfalat kell építeni, illetve a vízelvezetést is megoldani.

Lapunk kérdésére az alpolgármester elmondta, hogy ez utóbbi munkálatokra még a terveknek is el kell készülniük. Ami a kivitelezőt illeti, Tóth-Birtan Csaba rámutatott: sajnos, sok gondjuk akadt a bukaresti vállalkozóval, hosszabb ideig álltak mind a három munkatelepen, a közösségi központ és az óvoda esetében végül sikerült annyira jutni, hogy azokat be tudják fejezni. A lakások esetében azonban csak egypárnak készült el az alapozása.

Mivel az európai uniós támogatás határideje tavaly lejárt, a szociális lakások megépítéséhez más finanszírozás után kell nézniük, a fejlesztési minisztérium indított egy programot szükség- és szociális lakások építésére, oda nyújtják be a pályázatot. A költségeket frissítették, a teljes beruházás 36,8 millió lejbe kerül, ebből a szaktárca 26,2 millió lejt finanszíroz, a fennmaradó 15,1 millió a városra hárul, amelynek meghatározó része – több mint 10 millió lej – az esetleges váratlan kiadások (például áremelkedések) fedezését szolgáló tartalék. Az alpolgármester azt is elmondta, hogy a 36 lakásból 26-ot lehet gond nélkül megépíteni, míg 10 esetében meg kell várni, amíg a támfal és a vízelvezetés elkészül.