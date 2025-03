A kézdivásárhelyi gázhálózat a városhoz tartozó települések irányába – illetve részben a céhes várost is érintő kiterjesztése – kezdetben rendkívül jól haladt, úgy tűnt, hogy már múlt év decemberében lehetséges lesz rácsatlakozni a hálózatra. Időközben viszont kiderült: a tervező figyelmetlensége miatt kimaradt pár utca a tervből, amit pótolni kellett. Bokor Tibor polgármester tavaly nyáron még azt remélte: év végére elkészül Oroszfalu végében nyomáscsökkentő állomás is, viszont ismét nem várt kellemetlenséggel kellett szembesülniük.

A múlt évi kétszeres minimálbér-emelés és a jelentős infláció a vártnál nagyobb költségeket eredményezett. „Jelen pillanatban a bővítést elvégző cégnek 4,5 millió lejjel tartozunk. Ez a város adóssága, az önrészről van szó. Annyiban szerencsés a helyzet, hogy az egy évnél hosszabb ideig tartó munkálatok esetében egy sürgősségi kormányrendelet lehetővé teszi, hogy az Országos Statisztikai Hivatal által közölt mutatókat figyelembe véve korrigálni lehessen a számokat. Ennek alapján lehet kérni a kormánytól, hogy a Saligny-programon keresztül a pluszkiadást kifizesse. Nekünk már múlt évben le volt téve egy 5,3 millió lejes korrekciós kérelmünk, azt ígérték, hogy ezt a hónap végéig kifizetik, és akkor egyensúlyba kerülnének a dolgok. Viszont tervezési hiányosságok miatt és mert időközben új lakások is elkészültek az érintett részeken, még nagyjából két kilométer vezetéket kell lefektetni, ami másfél millió lejbe kerül, tehát így is, úgy is van pluszkiadásunk” – mondotta Bokor Tibor polgármester.

Amint a vezetéklefektetés megtörténik, fel kell építeni a nyomáscsökkentő állomást Oroszfalu végében. „Ezzel is gondok adódtak, ez akkor derült ki, amikor a kivitelező megkezdte a földmunkát. A fővezeték elhelyezkedési koordinátáit hibásan közölték, az állomást mintegy két méterrel odább kell megépíteni, mert a vezetékre kerülne rá. Ennek a munkálatnak az értéke kétmillió lej, ez a költség minket terhel, s vélhetően idén ki is tudjuk fizetni. Viszont ami ennél is nagyobb gondot okoz, az a hatmillió lejes kiadás a mérőórák megvásárlása, amit ismét nekünk kell meghiteleznünk. Ezt a hatmilliós tételt ugyan lassan visszafizeti a gázszolgáltató, de az időbe fog telni. A pályázat nem teszi lehetővé, hogy a fogyasztók vásárolják meg az órákat. Próbálkozom azzal, hogy csak annyi órát vásároljunk meg, ahány fogyasztó azonnal rácsatlakozik a hálózatra, ne kelljen egy tételben 1200 okosórát beszerezni. Próbálom még a hálózatot kivitelező céggel is megbeszélni, hogy az órák megvásárlását ők bonyolítsák le, gyakorlatilag hitelezzenek meg, és mi a jövő évi költségvetésből törlesztünk” – mondotta Bokor Tibor. Ebben azért reménykedik, mert egy nagy francia cégről van szó, amelynek megvan az anyagi lehetősége, hogy ezt felvállalja.

A polgármester mindent összegezve azt reméli: a nyár folyamán működőképes lesz a hálózat.