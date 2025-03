A kivizsgálás mindig kötelező

A szexuális és morális munkahelyi zaklatásról szóló névtelen bejelentéseket is meg kell vizsgálni – írja elő egy január 31-én elfogadott kormányhatározat.

Daniel David oktatási miniszter Facebook-bejegyzése szerint ezzel a kormány egy korábbi, 2023/970-es határozatát módosították és egészítették ki, kiterjesztve az oktatási intézményekre is a szexuális és a morális munkahelyi zaklatás megelőzését célzó módszertant.

A határozat a névtelen bejentések elfogadásának és kivizsgálásának kötelezővé tétele mellett megteremti a keretet a hatékonyabb beavatkozáshoz, a teljes rendszerre kiterjedő eljárásokat vezet be a panaszok megvizsgálására, kezelésére és elbírálására, világosan megszabja a munkáltató/intézményvezető és a munkavállaló feladatait és felelősségét, illetve ellenőrzési lehetőségeket biztosít, és az áldozatoknak nyújtott szaktanácsadásról is rendelkezik – számolt be a miniszter. (Agerpres)