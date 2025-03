Trump szerint Zelenszkij kész tárgyalni

Előző írásunk

Akit érdekel a történelem, most annak az eddig soha nem látott lehetőségnek örvendhet, hogy az első sorból nézheti végig, amint a szemünk előtt ér véget egy korszak, és kezdődik el valami új. S bár új korszakról beszélünk, ebben az új korszakban felsejlik maga a múlt. Ugyanazok a motivációk, ugyanazok a beidegződések és ugyanazok a módszerek tértek vissza, mint amelyek meghatározták korábban is a világ sorsát. A nagyhatalmak a többieken átnyúlva, puszta erőfölényükből adódóan, minden alakoskodást félretéve most már egymással üzletelnek, és csakis saját érdekeik mentén. A kisebb erővel rendelkező entitások pedig a napokban ébredeznek, hogy azok a paradigmák, melyek egészen múlt péntekig a politikai gondolkodást meghatározták, darabokra hullottak. Az sem téved, aki párhuzamokat lát Rómával, Róma is köztársaság volt addig, amíg át nem alakult birodalommá.