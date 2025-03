Legutóbbi soros ülésén Sepsiszentgyörgy városi képviselő-testülete elfogadta a Mikes Kelemen Elméleti Líceum épülettömbje C és D szárnya korszerűsítésének a megvalósíthatósági tanulmányát. Az ülésen elhangzottak szerint a tanulmány összeállítói több mint 52 millió lejre becsülik a munkálatok költségeit, mivel nem csak az energetikai hatékonyság növelését célzó beruházásokat kell elvégezni, hanem szerkezetmegerősítésre is szükség van.

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester az ülésen elmondta, hogy a főépülethez tartozó két szárny­ban összetett beavatkozásra van szükség. Az épületrész egyrészt szerkezeti megerősítésre szorul, statikai problémák is felmerültek. A tanulmány továbbá a nyílászárók cseréjét, a tető újrafedését, a vezetékek cseréjét, valamint a teljes hőszigetelést írja elő, s egy külső felvonót is meg kell építeni. A teljes beavatkozás becsült értéke 52,6 millió lej, ami a továbbiakban még változhat. A megvalósíthatósági tanulmány csak egy újabb lépés a korszerűsítés felé, még el kell készülnie a végső műszaki tervnek, azt követően pedig le kell bonyolítani a kivitelező kiválasztására a közbeszerzést.

Az önkormányzat az elmúlt években a Mikes Kelemen Elméleti Líceum épületegyüttesének korszerűsítése érdekében több döntést is hozott. A Kós Károly utca felőli főépületet már korábban helyreállították, a bentlakás épületének korszerűsítését is kezdeményezték, illetve tervezik a tornaterem felújítását. A bentlakásnál 2023 őszén fogadták el a megvalósíthatósági tanulmányt, amely szerint több mint 27,6 millió lejbe kerülne az 1981-ben épült ingatlan korszerűsítése. Az önkormányzat nyert ugyan forrásokat az országos újjáépítési programban (PNRR), nagyjából 6,6 millió lejt, ám a fennmaradó részt saját erőből kell előteremtenie. Az energiahatékonyságot növelő beruházások mellett ez esetben is szerkezeti megerősítésre van szükség.