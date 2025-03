Korábbi évekhez hasonlóan idén is Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen határoznak meg iskolakörzeteket, az iratkozás első szakaszában az adott körzetben állandó lakhellyel rendelkezők élveznek elsőbbséget. A helyi önkormányzatokkal egyeztetve a megyei tanfelügyelőség évente frissíti a körzetekre vonatkozó adatbázisát, ahol új utcák, utcanevek jelennek meg, azokat is jegyzik, hogy pontosan követhető legyen, ki hová tartozik – mondta lapunk megkeresésére Kiss Imre megyei főtanfelügyelő. Ebben a korcsoportban törvény szerint a legkisebb osztálylétszám tíz, a legtöbb huszonkettő, de a tanfelügyelőség jóváhagyásával nyolc tanulóval is működhet egy önálló osztály – mondotta. Erre Háromszéken több példa is van, mivel a települések egy részében határesetet képez a jelenlegi nagycsoportos gyermekek létszáma.

A megyei tanfelügyelőség tájékoztatása szerint jövő tanévre 2220 helyet hirdetnek meg az iskolák az induló előkészítő osztályokban, 1095-öt falun és 1125-öt városon, 1437-et a magyar tannyelvű tagozaton és 783-at a román osztályokban. Önálló magyar hagyományos előkészítő osztályt ötvenkét településen – köztük az öt városban – hirdetnek meg 1106 hellyel, a román vonalon huszonöt iskolában 632 helyet kínálnak. Összevont magyar osztályban közel kétszáz kisdiák kezd szeptemberben ötvenhárom településen, tizenkét faluban pedig hetvenheten tanulnak majd összevont román osztályban a kezdők.

A sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum a magyar és a román tagozaton egy-egy osztályt indít, az alternatív oktatásban a korábbi iskolákban hirdetnek helyeket: Waldorf-pedagógia szerint egy-egy magyar előkészítő osztály indul a sepsiszentgyörgyi Nicolae Colan Általános Iskolában és a kézdivásárhelyi Dr. Csiha Kálmán Református Kollégiumban, a Step by Step oktatásban egy-egy osztály a sepsiszentgyörgyi Váradi József és a kézdivásárhelyi Molnár Józsiás Általános Iskolában, román nyelven egy-egy Step-osztály a megyeszékhelyi Mihai Viteazul Főgimnáziumban és a bodzafordulói Mihail Sadoveanu Általános Iskolában. A sepsiszentgyörgyi Speciális Iskolában megkezdi működését egy kis létszámú önálló előkészítő, Baróton, Kézdivásárhelyen, Kovásznán és Bodzafordulón a már működő összevont osztályokba írják be az érintett gyermekeket.

Azok a gyermekek, akik ez év augusztus 31-ig betöltik a hatodik életévüket, kötelesek megkezdeni az iskolát, a szeptember 1. és december 31. között születettek számára az óvoda állítja ki a bizonylatot arról, hogy a gyermek iskolaérett, ha nem, akkor még egy évet visszamarad az óvodában. Akik nem jártak óvodába vagy a következő időszakban térnek vissza szüleikkel külföldről, március 10–27. között jelentkezniük kell a Kovászna Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központban, hogy elvégezzék a szükséges felmérést és igazolják a gyermek iskolaérettségét.

Összességében: százhét önálló előkészítő osztály indulhat szeptemberben 1922 diákkal és hetvenkét osztályt tenne ki az a 298 diák, aki összevont osztályban kezd – közölte a megyei tanfelügyelőség.