Nem kímélik az okoskonténereket sem

Feldúlják a kukázók a városszerte telepített új okoskonténereket, emiatt ismét szemetes a sepsiszentgyörgyi hulladékgyűjtők környéke. A helyzetről a helyi rendőrség számolt be legutóbbi közleményében, arra kérve a lakosságot, segítsen megfékezni a jelenséget.

Hadnagy István, a sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség igazgatója úgy véli, nincs gyors megoldás a kukák körüli áldatlan állapotok felszámolására. „Amíg egyesek gátlástalanul tönkretesznek bármilyen gyűjtőt, addig szinte mindegy, hogy miben gyűjtjük a szemetet” – fogalmazott. Hangsúlyozta, a helyi rendőrség hatáskörébe tartozik, hogy a jelenséget megfékezze, ám ehhez a lakosság segítségére is szükség van. Arra kéri a sepsiszentgyörgyieket, amennyiben azt látják, hogy valaki felfeszíti a hulladékgyűjtők ajtaját, szétszórja a szemetet vagy felborítja a pillepalackos kukát, azonnal jelentse a helyi rend­őrségen a 0800 800 767-es zöldszámon, illetve Whats­Appen a 0739 886 992-es telefonszámon. Hadnagy István szerint kollégái viszonylag rövid idő alatt a helyszínre tudnak érni, és pénzbírságot szabnak ki a szemetelőkre, rongálókra, ugyanakkor a szemetet is összeszedetik velük. Megjegyezte, hiába rögzítenek bizonyos eseteket a kamerák, a felvételeken gyakran nem látszik az elkövetők arca, ezért a leghatásosabb módszernek továbbra is a tettenérést tartja.

Amint a helyi rendőrség közölte, szemetelés miatt az év eleje óta csupán három bejelentést jegyeztek, járőreik pedig öt alkalommal értek tetten kukázókat, azonban gyakran észlelik a várost járva, hogy az új gyűjtők ajtaját kinyitották, kifeszítették.