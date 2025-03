A kiállításmegnyitóra ma 17 órakor kerül sor Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központban (Olt utca 6. szám). Köszöntőt mond Szebeni Zsuzsanna, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője, a tárlatot ismerteti Gross András Soma, a művész fia, a kiállítás kurátora, a művész jelentőségét méltatja Dolhai István főkonzul (Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa). Házigazda: Kopacz Attila, az Árkosi Kulturális Központ igazgatója.

ÜNNEPI KIÁLLÍTÁS. A kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeum időszakos kiállítótermében március 9-én, vasárnap 12 órától megnyitják a Kovászna és Brassó megyei képzőművészek 36. ünnepi tárlatát, melynek témája: Forradalom és romantika. A jelenlévőket Dimény Attila főmuzeológus köszönti, a kiállítást megnyitja Deák Ferenc műkritikus, közreműködnek Józsa Irén és Nagy-Babos Tamás tanárok, valamint a Cantus kamarakórus Fórika Balázs karnagy irányításával. A rendezvényt az Incze László Céhtörténeti Múzeum és a Múzeumbarátok Egyesülete közösen szervezi.

A székely szabadság napja Sepsiszentgyörgyön

Sepsiszentgyörgyön március 10-én, hétfőn 10 órától a turulszobornál megemlékező rendezvényt tartanak. Beszédet Tamás Sándor megyeitanács-elnök, verset Debreczi Kálmán színművész, imát Deák Botond rétyi református lelkész mond, a kiáltványt Ferencz Csaba olvassa fel. Énekel a Kónya Ádám Művelődési Ház férfi dalárdája, karvezető: Jakab Árpád. Ezt követően koszorúzás. Minden érdeklődőt várnak.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház előadásai: ma 19 órától a kamarateremben Kovács Dominik – Kovács Viktor: Jégtorta, rendező: Szilvay Máté (korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 1 óra 30 perc szünet nélkül); 8-án, szombaton és 9-én, vasárnap 19 órától a nagyteremben Eugène Labiche: A Lourcine utcai gyilkosság, rendező: Barabás Árpád (időtartam: 1 óra 10 perc szünet nélkül). Jegyek a központi jegyirodában és a biletmaster.ro oldalon vásárolhatók.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. A Tiszán innen, Dunán túl című folklórműsorát ma 19 órától a Zabolai Művelődési Házban és 8-án, szombaton 18 órától a Gelencei Művelődési Házban játssza a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncszínház.

Hitvilág

AZ ÖNKÉNTESSÉG JUBILEUMA. A 2025-ös Jubileumi Szent­év keretében a hét végén a Gyulafehérvári Főegyházmegyében is megrendezik az Önkéntesség Jubileumát. Sepsiszentgyörgyön a Szent József-plébánia és a Gyulafehérvári Caritas Önkéntes Programja az önkéntességet bemutató és arra érzékenyítő eseményt szervez március 8-án, szombaton 19 órától a plébánia közösségi termében. Az esemény mindenki számára nyitott, és lehetőséget biztosít a Gyulafehérvári Caritas Önkéntes Programjának megismerésére. Betekintést nyújtanak az önkéntesség világába, és a résztvevők kipróbálhatják az önkéntességről szóló, kooperatív-oktató jellegű társasjátékot is. További információkért hívják Bogdán Beátát: 0735 735 165.

ÖNSEGÍTŐ CSOPORT. Szombaton 10.30-tól 12 óráig Kurta Fruzsina pszichológus a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház melléképületében az Elengedéseink önleltáros csoportba várja az érdeklődőket.

Zene

LUIZA ZAN-KONCERT. Az Árkosi Kulturális Központ (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. szám) ma 19.30 órától kivételes koncertet szervez. Fellép: Luiza Zan, az Amphitrio együttes és Răzvan Florescu. Az előadás címe: All for Love. Egy különleges este, ahol romantikus zene elevenedik meg a neo soul, az alternatív hip hop, a progresszív soul, az avantgarde, a soul, a conscious rap és a jazz fusion keverékén keresztül. Jegyeket előre is meg lehet vásárolni 30 lejért a központ székhelyén 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651).

OPERETT. Huszka Jenő Lili bárónő című operettje az Operettissimo előadásában ma 19 órától látható a Kovásznai Művelődési Központban. Belépő: 60 lej. Jegyek elővételben a Kovásznai Művelődési Ház jegyirodájában (telefon: 0762 674 516).

DANCS ANNAMARI márciusban erdélyi koncertturnét tart a Sturcz Szmollbend zenekarral és Serbán Attila musicalénekessel közösen. Március 13-án 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színházban csendülnek fel az énekesnő 29 éves zenei pályafutásának legismertebb dalai, valamint operett- és musicalslágerek. Jegyek a központi szervezőirodában, illetve az eventim.ro oldalon kap­hatók.

A közös út – A vers és a film találkozása

A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ dísztermében ma 18 órától különleges eseményre várják az érdeklődőket: a költészet és a mozgókép összefonódása ihlette a KontemporArt kreatív csapatát, hogy versfilmeket készítsen. A Közös út – A vers és a film találkozása című eseményen Simó Franciska rendező Markó Béla költő műveiből készült versfilmjei láthatóak. A vetítés mellett Badics Petra beszélget az alkotókkal a filmek készítésének folyamatáról, a versek filmes adaptációjának kihívásairól és arról, hogyan egészíti ki egymást a költészet és a film világa. A költő és a filmrendező mellett jelen lesznek a versfilmek szereplői: Bálint Örs, Csíki Szabolcs, Gecse Ramóna, Rózsa László, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának színészei, valamint Szász Anna és Kovács Károly szabadúszó színészek, továbbá Gáspár Attila operatőr-vágó és Ráduly Zsófia zeneszerző. A belépés díjtalan.

Pénteki nyílt napok az egyetemen

A Sapientia EMTE Sepsiszentgyörgyi Kara márciusban minden pénteki napon megnyitja kapuit az érdeklődők előtt. Aki szeretne betekinteni az egyetem mindennapjaiba, a következő programokkal várják: egyetemi bemutató előadás; KampuszKvíz; könyvtári szabadulószoba; csoportos tevékenységek/szakmai műhelymunka (több párhuzamos programpont); eredményhirdetés és díjazás. A látogatáshoz előzetes regisztráció szükséges. Bővebb információkkal Soare Szende szolgál: soareszende@uni.sapientia.ro, 0753 739 958.

Metszési bemutató Csernátonban

Gyümölcsfák télvégi fenntartó metszése címmel március 8-án, szombaton 10 órától a csernátoni Sylvester Lajos Községi Könyvtárban Bandi Attila egyetemi adjunktus tart előadást, majd 11.30-tól metszési bemutatóra kerül sor Rákossy Árpád kertjében (Múzeum utca 334/A szám).

Mozi

SEPSISZENTGYÖRGY. A Művész mozi műsorán ma: 16.30-tól Mágikus állatok iskolája 2. – Rejtélyes gödrök és Dodó kacsa és Cucu malac, 18.15-től Futni mentem, 18.30-tól Hogyan tudnék élni nélküled?, 20.15-től Mentorok, 20.30-tól Mickey 17; szombaton 11 órától Paddington Peruban, 11.15-től Mágikus állatok iskolája 2. – Rejtélyes gödrök, 16 órától Áradás, 16 órától Bridget Jones: Bolondulásig, 18 órától Hogyan tudnék élni nélküled?, 18.30-tól Futni mentem, 20 órától Amerika Kapitány: Szép új világ, 20.30-tól Anora; vasárnap 11 órától Áradás, 11.15-től Big Trip 3: Világ körüli verseny, 16 órától Mufasa: Az oroszlánkirály, 16.15-től A brutalista, 18.15-től Hogyan tudnék élni nélküled?, 20 órától Fekete pont, 20.15-től Sehol se otthon – Bob Dylan.

ILLYEFALVA. Illyefalva község polgármesteri hivatalának kultúrtermében vasárnap 18 és 20 órától a Hogyan tudnék élni nélküled? című magyar filmet vetítik. Jegyár: 25 lej. Jegyek elővételben hétköznap a hivatalban 8–16 óráig Pável Évánál.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig a Stadion utcai Szemerja patika (0267 313 942) az éjszakai szolgálatos. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat lehet felkeresni. Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015), hétfőtől a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton és hétfőn 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann gyógyszertár (0745 822 449) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyör­gyön pénteken 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (0743 455 556); szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.