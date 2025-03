Münchenben a házigazdák már a 9. percben vezetést szereztek a Bayer Leverkusen ellen, a második félidő elején pedig egy kapushiba után kétgólosra növelték előnyüket. A vendégek esélyei végleg elszálltak, amikor a 62. percben Nordi Mukiele megkapta a második sárga lapját, nem sokkal később Harry Kane tizenegyesből saját maga második és a Bayern harmadik találatát jegyezte, így a bajor csapat kényelmes előnyből várhatja a visszavágót.

Párizsban a Paris Saint-Germain az első félidőben lerohanta az angol alakulatot, kis híján sikerrel is járt, azonban Hvicsa Kvarachelia gólját a videobíró segítségével les miatt érvénytelenítették. A folytatásban egyáltalán nem változott a játék képe, továbbra is a PSG irányította a mérkőzést, a Liverpool pedig kénytelen volt minden erejével védekezni. A fordulat a hajrában következett be, a csereként beállt Harvey Elliott a 87. percben váratlanul eldöntötte a találkozót.

Lisszabonban az FC Barcelona az összecsapás nagyobb részét emberhátrányban játszotta le, miután Pau Cubarsí a 22. percben piros lapot kapott a játékvezetőtől, mert kapura törő játékos ellen követett el szabálytalanságot. A katalán gárda így is vezetést szerzett a 61. percben Raphinha távoli lövésével, aztán sikeresen védekezett a hátralévő időben, így a továbbjutás szempontjából sokat érő előnnyel fogadhatja majd a portugál együttest jövő héten a párharc második felvonásán.

Eredmények, nyolcaddöntő, első mérkőzések: Paris Saint-Germain–Liverpool 0–1 (gólszerző: Elliott 87.), Bayern München–Bayer Leverkusen 3–0 (gsz.: Kane 9., 75. – tizenegyesből, Musiala 54.), Benfica–FC Barcelona 0–1 (gsz.: Raphinha 61.), Feyenoord–Internazionale 0–2 (gsz.: Thuram 38., Martínez 50.). (miska)