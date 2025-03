Új építőt keresnek az uzoni óvodához

„Amit nem sikerült megcsinálni három év alatt, azt most szűk fél év alatt kell befejezni” – fogalmazott a helyzet kapcsán lapunk érdeklődésére Bordás Enikő polgármester. Rámutatott, a kivitelezővel kötött szerződés tavaly szeptemberben lejárt, a részben elkészített munkálatot átvette az önkormányzat, s bár felépült az óvoda, ez csupán 30 százalékát jelenti a beruházásnak. A fennmaradó munkálatokra frissített költségvetést készítettek, a közbeszerzés folyamatban, remélik, sikerül leszerződni a munkálatokat és befejezni az óvodát – vázolta az elöljáró.

Bordás Enikő azt is elmondta, a finanszírozóval aláírt szerződés alapján szeptember 30-a az átadási határidő, ellenkező esetben az önkormányzatnak vissza kell fizetnie a beruházásra kapott uniós pénzt. További terhet ró az önkormányzatra, hogy a frissített költségek miatt a rájuk háruló önrész is megnőtt, a költségvetésben azonban elkülönítik erre a szükséges keretet – magyarázta a polgármester. Bordás Enikő úgy véli, az elhúzódó kivitelezés mögött emberi mulasztás áll, az önkormányzat többször is szerződést hosszabbított a céggel, tavaly azonban úgy döntöttek, azt nem újítják meg. A kivitelező munkaerőhiányra, pénzhiányra panaszkodott, holott az önkormányzat eleget tett kötelezettségének, naprakészen fizetett az elvégzett munkáért – jegyezte meg.

Amennyiben elkészül, az uzoni óvodában 80 kisgyermek oktatását, nevelését tudják majd biztosítani, az épületben négy tantermet alakítanak ki, lesz egy többfunkciós terem és orvosi szoba is, mosdók, konyha, az élelmiszerek tárolására alkalmas helyiség, illetve raktár, kazánház. Rendezik az épület környezetét is, zöldövezetet, játszóteret hoznak létre.