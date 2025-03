A hulladékgazdálkodási társaság emlékeztetett, a korábban egy civil szervezet által hasonló célra kihelyezett fehér színű gyűjtőket januárban összeszedték, ezek helyett új gyűjtőket rendeltek. Máthé László, a Tega Rt. igazgatója jelezte, Szépmezőn, Kilyénben és Szotyorban is kihelyeznek textilgyűjtő konténereket az autóbuszmegállóknál, és azt tervezik, hogy Baróton is lesz két gyűjtőpont, erről már egyeztettek az önkormányzattal. A vidéken élők a lomtalanítás alkalmával szabadulhatnak meg a fölöslegessé vált tex­tilneműtől, amit a sepsiszentgyörgyi hulladékudvarban ezután is átvesznek – mutatott rá az igazgató.

Sepsiszentgyörgyön a következő helyeken található textíliagyűjtő: az 1918. december 1. úti 44-es tömbháznál, a Sport utcában a strand mellett, a Grigore Bălan út és a Mikes Kelemen utca sarkán a Hajnó üzletnél, a Lidl nagyáruháznál, a Sport utcai Profi üzlet mellett, a Kós Károly utcában az egykori kenyérgyárnál, a Stadion utcában a Szabó Kati Sportcsarnok közelében, az Ifjúság sétányon a Kovamat üzlet szomszédságában, a Vasile Goldiș utcában a László Ferenc utcai buszmegállónál, illetve a Bem Balogh üzletnél, a központi piacnál, a Nicolae Iorga úton a Multitrans egykori székhelye közelében, a Romulus Cioflec utcában a Profi üzlet mellett, illetve a Griogore Bălan úton a Snack bárnál, valamint a Romtelecom egykori székházánál.