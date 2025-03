Épülhet a Bodoki-kilátó

A szerződés aláírásáról a fejlesztési ügynökség is beszámolt. Közleményükben egyebek mellett jelzik, hogy a támogatás a fenntartható turizmusra kiírt alapokból származik. Az ügynökség közlése szerint Háromszéken a kilátón kívül két további, az idegenforgalom fejlesztését célzó beruházást támogat az unió, mindkettőt Kovásznán. A kilátóról szóló szerződés aláírásával 25 millió lejre emelkedik a turizmusfejlesztésre Kovászna megye által a központi fejlesztési régiónál megpályázott és elnyert támogatás.

A közlemény idézi Tamás Sándort, Kovászna Megye Tanácsának elnökét is, aki szerint egyedi, futurisztikus kilátó épül a Bodoki-hegység csúcsán, 1190 méter magasságban. Az elnök felidézi, hogy a kilátóval rendelkező hegyi menedék többfunkciós, négyszintes létesítmény lesz, az első ilyen Háromszéken. A fémszerkezetű faépítmény földszintje menedékhelyként szolgál, harmadik szintje panorámakabin, amelyben igény szerint az éjszakát is el lehet tölteni, a legfelső a kilátó, ahonnan Erdővidék kivételével a teljes Háromszék, de a Barcaság egy része is belátható. Tamás Sándor szerint a kilátó azon beruházások egyike, melyek révén fejleszteni akarják a természetközeli és a helyi értékek felmutatására alapozott turizmust.

Mint ismert, a pályázati elvárásokhoz igazodva újabb rendeltetésekkel is ellátták a létesítményt, így oktatási és közösségi programok (idegenvezetői és gasztropontos képzések) helyszíne is lesz. A megyei önkormányzat alárendeltségében működő hegyimentő-szolgálat az elmúlt időszakban már több menedéket is létrehozott: a Lakócán, a Baróti-hegységben, a Hármashatárnál, Bálványosfürdő közelében a Cecele aljában, illetve a Bodoki-havasokban.

Henning László, a megyei önkormányzat alelnöke lapunknak elmondta, hogy a szerződés aláírásával kezdődhet a kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzés. A műszaki terv még a tavaly elkészült, illetve a különböző engedélyeket is beszerezte az önkormányzat.