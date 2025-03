Elutasították Georgescu jelöltségét, zavargások Bukarestben

Vasárnap este elutasította a román központi választási bizottság (BEC) Călin Georgescu jelöltségének bejegyzését a májusi elnökválasztásra. Ezt követően a hatóságok által körözött zsoldosvezér, Horațiu Potra lázadásra szólította bajtársait, és valóban elszabadultak az indulatok a Központi Választási Iroda (BEC) bukaresti székháza előtt. Egy ideig arról szóltak a hírek, hogy egy vagyonnyilatkozatról hiányzó aláírás miatt utasították el a jelöltség iktatását, aztán az iroda közölte: a tavalyi elnökválasztást érvénytelenítő alkotmánybírósági határozat megállapításai is szerepet játszott döntésükben.

A BEC vasárnap esti határozatában két másik független jelölt indulását is elutasította, Nicusor Dan bukaresti független főpolgármester államelnöki jelöltségét pedig jóváhagyta.

Călin Georgescu az X-en közzétett bejegyzésében „a demokrácia szívét ért csapásként” értékelte a BEC döntését, és úgy vélekedett: ha Romániában megdől a demokrácia, akkor ez a kezdete lesz annak, hogy a demokratikus rend világszerte összeomlik. „Európában diktatúra van, Románia zsarnokság alatt él” – zárta bejegyzését a politikus.

Georgescu híveinek a BEC előtt gyülekező tömege dühödten reagált a hírre, és palackokkal megdobálta az intézményt védő csendőröket. A csendőrség kézi könnygázszórókat használva rövid dulakodás nyomán kiszorította a tüntetőket a bejárat elől, és helyreállította az intézmény körül kiépített kerítéssort. A demonstrálók a helyszínen maradtak és „tolvajok” rigmust skandálva tovább tüntettek.

Potra üzenete

Horațiu Potra, a hatóságok által körözött zsoldosvezér egy, a közeli barátait tömörítő online csoportban tett közzé üzenetet, amelyben arra kérte őket, hogy fegyveresen menjenek Bukarestbe, hogy megakadályozzák a „globalisták államcsínyét”. Horațiu Potra a DRC nevű csoportban posztolt, amelyben azokat szólította meg, akik Kongóban harcoltak az oldalán, és arra kérte őket, hogy „minden eszközzel” védjék meg a demokráciát. Arra is felszólított őket, hogy fegyveresen vonuljanak az utcára, és győzzék meg barátaikat, hogy ők is lépjenek fel a hatóságok ellen. „A globalista puccs folytatódik!!! Most egész Romániának forrongania kell! Mint mondtam, ezekkel a tolvajokkal nem oldódik meg semmi! Már 35 éve lopnak, és tovább fognak lopni, ha nem teszünk semmit!!!!. (…) Azok, akik Kongóban harcoltak, mutassák meg, hogy valóban elszántak a demokrácia védelmében, minden eszközzel!!!! Hívjátok a haverokat, a barátaitokat és harcoljatok, fiúk! Mi itt a hazánkért harcolunk, nem egy másik országért!!!! Ti lesztek a román hadsereg jövőbeli demokratikus testülete! Ha mi nem vagyunk képesek tenni valamit, akkor ki fog? Gyertek ki mindannyian a városaitokban, menjetek Bukarestbe, karóval, vasvillával, kaszával és fejszével. Akinek van fegyvere, az álljon ki vele, vagy mi és a gyermekeink az ukrajnai fronton halunk meg a tolvajok dicsőségéért!!!” – fogalmazott Potra, aki a múlt szerdai házkutatások előtt elhagyta az országot, és állítólag Dubajban van.

Összecsaptak a rendőrökkel

Nem sokkal vasárnap este tizenegy óra előtt Georgescu hívei, akik a Bukarest óvárosában álló BEC-székház előtt néztek farkasszemet az egyre nagyobb létszámban kivezényelt csendőrökkel, különböző tárgyakkal – felszedett utcakövekkel, petárdákkal, ásványvizes palackokkal – kezdték el dobálni a rendfenntartókat. Egyes értesülések szerint futballhuligánok is voltak közöttük. Az incidensek során a randalírozók egy méretes díszcserjét is felgyújtottak, és felborították a Digi 24 hírcsatorna közvetítőkocsiját.

Mindezekre válaszul a testpáncélba öltözött, pajzsos és sisakos csendőrök könnygázt használva elkezdték kiszorítani a tüntetőket a választási hatóság épülete elől. A szűk utcában kialakult erőszakos jelenetek során többen megsérültek, köztük csendőrök is.

Miközben a csendőrök folyamatosan szorították ki az őket dobáló demonstrálókat a választási hatóság épülete elől, a hírtelevíziók felvételein az volt látható, hogy a rendfenntartók több tüntetőt őrizetbe vettek.

A csendőrség tájékoztatása szerint a tüntetők pirotechnikai eszközöket is használtak, és utcabútorokat gyújtottak fel. Az egyik csendőr enyhén megsérült a lábán, amikor a tüntetők megpróbálták áttörni a biztonsági kordont. Egyik tüntető egy tompa tárggyal ütést mért egy csendőr sisakjára. A csendőr nincs életveszélyben, de kórházba szállították kivizsgálásra.

A csendőrség felhívta a figyelmet, hogy az erőszakos vagy egyéb antiszociális tetteket elkövetőket a helyszínen készült felvételek alapján azonosítják és felelősségre vonják.

A döntés indoklása

A Georgescu eltiltásáról szóló döntés indoklása szerint a jelöltség iktatásának mérlegelésekor a BEC nem tekinthette fontosabbnak a formai szempontokat az alkotmánybíróság által már korábban eldöntött alapvető szempontoknál. Másfelől a jelöltsége iktatásának esetén előfordulhat az a helyzet, hogy ha senki nem fellebbezi meg az indulását az alkotmánybíróságon, és Călin Georgescu részt vesz a választáson, az eredményt az alkotmánybíróság kénytelen utólag érvényteleníteni, mivel „a jelöltsége nyilvánvalóan már a jelölési iratcsomója benyújtása előtt nem felelt meg az iktatás feltételeinek” – olvasható a döntésben.

A BEC megállapította, hogy az alkotmánybíróság joggyakorlata szerint az elnökjelölteknek tisztelniük és védelmezniük kell a demokráciát. Călin Georgescu jelöltsége pedig nem felel meg a törvényes feltételeknek, mivel „a választási eljárás szabályainak megszegésével éppen a demokrácia védelmére vonatkozó kötelezettséget sértette meg (...)”, ugyanis a demokrácia a „tisztességes és a polgárok akaratát csorbítatlanul és egyenlően érvényesítő” választásokon alapul.

Az intézmény relevánsnak tartja, hogy a tavalyi elnökválasztást érvénytelenítő alkotmánybírósági határozat figyelembe vette a jelölt viszonyulását az államelnöki esküből fakadó kötelezettségeihez. Leszögezte: ebben a határozatában az elnökválasztás érvénytelenítésével együtt az alkotmánybíróság Călin Georgescu jelöltségének jogszerűtlenségét is megállapította, ennek megfelelően elfogadhatatlan, hogy ugyanez a személy indulhasson az új elnökválasztáson.

Georgescu fellebezhet

Médiaértesülések szerint a BEC 10-4 arányban utasította el Georgescu indulását, csupán a négy ellenzéki parlamenti párt, az AUR, az SOS Románia, a POT és az USR képviselője támogatta azt.

Călin Georgescunak 24 órája van megfellebbezni a BEC döntését az alkotmánybíróságon, a testületnek pedig 48 óra áll rendelkezésre elbírálni a fellebbezést.

Március 15-ig jelentkezhetnek a májusi megismételt elnökválasztásokon indulni szándékozó jelöltek a BEC-nél. A médiában megszólaltatott jogászok szerint Georgescunak és minden elutasított jelöltnek addig lehetősége van újabb, formailag kifogástalan, a törvényes előírásoknak megfelelő jelöltdossziét beterjesztenie a BEC-hez.

Egyes hírek szerint Georgescu jelöltségének beiktatása ellen mintegy 1200 óvás érkezett a BEC-hez, amely csak formai szempontból vizsgálja a törvényes feltételek teljesülését. A jelöltség kérdésében nem a BEC, hanem az alkotmánybíróság hozza meg a végső, megfellebbezhetetlen döntést.

A nemzetközi sajtó

A romániai eseményeket rendkívüli hírként kezelte a nemzetközi sajtó – tudósít román hírforrások alapján a Maszol.

A TASZSZ hírügynökség az elsők között közölte a hírt a nemzetközi médiában: „Elutasították Georgescu romániai elnökjelöltségét” – írta szalagcímben a hivatalos orosz állami hírügynökség, majd az alcímben megemlíti, hogy összecsapásokra került sor a Központi Választási Iroda előtt.

A Bloomberg hírügynökség jelentése szerint Románia megtiltotta Călin Georgescu szélsőjobboldali politikusnak, hogy induljon a májusi elnökválasztáson, ami „tovább súlyosbíthatja az ország politikai zűrzavarát”,

A Financial Times (FT) megjegyzi, hogy a Georgescu jelöltségének megtiltása olyan intézkedés, „amely az Egyesült Államok figyelmeztetése ellenére történt, hogy tiszteletben kell tartani a választók kívánságát”. Az FT megjegyzi, hogy JD Vance amerikai alelnök a tavalyi választások törlését a demokrácia európai visszafejlődésének jeleként ítélte el. Az amerikai alelnök azzal vádolta a román hatóságokat, hogy meghajoltak a „gyenge” hírszerzés és más európai fővárosok állítólagos nyomása előtt – írja az FT.

Románia központi választási hatósága vasárnap megtiltotta a szélsőjobboldali, oroszbarát jelölt, Călin Georgescu indulását a májusi elnökválasztáson, ez a döntés elmélyítheti az alkotmányos válságot az Európai Unió és a NATO tagállamában – kommentálja a Reuters hírügynökség. „Georgescu volt a favorit a közvélemény-kutatásokban, és a Trump-adminisztráció tagjai az elnökválasztás érvénytelenítését példaként említették arra, hogy az európai kormányok elnyomják a szólásszabadságot és a politikai ellenfeleket. A vasárnapi döntés, amelyet Elon Musk technológiai milliárdos és Trump-tanácsadó »őrültségnek» nevezett az X nevű közösségi médiaplatformján, azt kockáztatja, hogy elmélyíti a transzatlanti szövetségesek közötti szakadékot, amelyet már eddig is megrázott a Fehér Ház Ukrajnával kapcsolatos politikájának változása. Miközben Musk és JD Vance alelnök bírálta a választások törlését, több európai diplomata, köztük német, francia, holland és spanyol nagykövet is támogatását fejezte ki a román bíróságok függetlensége mellett – írja a Reuters