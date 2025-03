Kiállítás

SEPSISZENTGYÖRGY. A Természet női szemmel című fotókiállítás kizárólag női fotóművészek alkotásai által kalauzol el a természet varázslatos világába. A Székelyföldi Vadászati Közgyűjteményben március 12-én, szerdán 18 órától nyílik a tárlat. Házigazda: Demeter János, a Vadon Egyesület ügyvezető igazgatója. Köszöntőt mond: Kondor Ágota szenátor, a sepsiszentgyörgyi RMDSZ Nőszervezet elnöke és Magyarósi Imola, a Vadon Egyesület elnöke. A munkákat értékeli: Szebeni Zsuzsa, a Liszt Intézet sepsiszentgyörgyi képviseletének vezetője. Közreműködik gitáron: Millye Bence, a Plugor Sándor Művészeti Líceum VI. osztályos diákja. Alkotó művészek: Barabás Imola, Bartha Erika, Bede Erika, Beke Emese, Fekete Réka, Ferencz Irénke, Hoffmann Edit, Imreh Aranka, Jankó Eszter, Kertész Hajnalka, László Tünde, Márton Ildikó Antónia, Mihály Kinga, Olasz Zsuzsanna, Páll Adél, Paszjár Marianna, Pataki Hajnal, Tóth Orsolya, Tóth Piró, Vántsa Judit, Veres Katalin, Zsigmond Andrea Rebeka.

KÉZDIVÁSÁRHELY. Március 12-én, szerdán 18 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ dísztermében megnyílik Darvay Tünde képzőművész Időmozaik című kiállítása. A tárlatot Lénárt Tamás művészettörténész nyitja meg, zongorán közreműködik Gáspár István, a Molnár Józsiás Általános Iskola zenetagozatos nyolcadik osztályos tanulója (felkészítő tanára Gergely Gábor).

INGYENES TÁRLATVEZETÉS. Nemzeti ünnepünk alkalmából március 14-én, pénteken 17 órától a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum ingyenes tárlatvezetést tart a Géniuszok a hősök mögött. Háromszék az 1848–1849. évi szabadságharcban című kiállításán. Március 15-én a teljes látogatási idő alatt, 9-14 óráig a múzeumba a belépés ingyenes.

Színház

KONCERTSZÍNHÁZ. Idén ismét saját produkcióval tiszteleg az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emléke előtt Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Központ. A hazatalálsz című produkció rendezője Lung László Zsolt, a Vigadó Művelődési Központ és az Udvartér Színház igazgatója, rendezőasszisztens: Nánia Hanna, Szegeti Abigél, koreográfus: Bokor Zsuzsa, zenei rendező, hangszerelés: Bejan Norbert. A produkciót két alkalommal, március 14-én, pénteken 19 órától és 15-én, szombaton 18 órától mutatják be a Vigadó Művelődési Központ nagytermében. Jegyek ma, szerdán és csütörtökön 10–16 óráig, pénteken 10–14 óráig és előadások előtt egy órával kaphatók. Információk a 0730 600 279-es telefonszámon.

KOVÁSZNAI DIÁKSZÍNPAD. Március 14-én, pénteken 18 órától a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncstúdió termében adja elő a Kovásznai Diákszínpad Ágnes asszony című előadását Molnár János rendezésében. Ezzel a darabbal a csapat januárban Budapesten, a Nemzeti Színházban is vendégszerepelt. A belépés adomány jellegű, amivel a kovásznai közösség templomépítését támogatják.

Zene

ÜTŐHANGSZERES KONCERT. Az UCIMR és az Árkosi Kulturális Központ a PERCUSSIONescu Együttes részvételével rendkívüli ütőhangszeres előadásra hívja a közönséget ma 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Zeneházba (Olt u. 6. sz.). Fellépnek a bukaresti George Enescu Nemzeti Zeneművészeti Kollégium hallgatói, akiket Irina Rădulescu marimbafonművész készített fel: Daria Achim, Sara Gheorghiu, Antonia Pricop, Alexandru Talamba és Maria Rizea. A belépés ingyenes. Helyfoglalás előzetes regisztráció alapján: rezer­vari.ucimr@gmail.com vagy a központ titkárságán (telefon: 0267 373 651, e-mail: kingaccarcus@gmail.com).

DANCS ANNAMARI márciusban erdélyi koncertturnét tart a Sturcz Szmollbend zenekarral és Serbán Attila musicalénekessel közösen. Március 13-án, csütörtökön 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színházban csendülnek fel az énekesnő 29 éves zenei pályafutásának legismertebb dalai, valamint operett- és musicalslágerek Majdnem 30 címmel. Jegyek a központi szervezőirodában, illetve az eventim.ro oldalon kaphatók.

ÜNNEPI HANGVERSENY. A 177 éve kirobbant magyar forradalom és szabadságharc hőseinek állít emléket a Csíki és Georgius kamarazenekar ünnepi koncertje, melyre március 15-én, szombaton 19 órától kerül sor Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében. A koncertre a jegy 40, illetve 20 lej, és a városi kulturális szervezőirodában lehet megvásárolni.

A MAGYAR NEMZET HŐSEINEK EMLÉKÉRE. Március 14-én, pénteken 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Park Hotel Di Stefano bárjában megünneplik Jókai Mór születésének 200. évfordulóját. Az egyedülálló gasztronómiai időutazás résztvevői megkóstolhatják Jókai kedvenc ételeit. Az estet Erdős Róbert operaénekes és Ambrus Sándor József zongoraművész ünnepi műsora koronázza meg, amellyel a magyar nemzet hőseire emlékeznek. A belépés ingyenes, a részvétel fogyasztáshoz kötött (legalább 50 lej/fő).

Kopjafaavatás Zoltánban

Az Étfalvazoltáni Református Egyház és a Gidófalva Község Fejlődéséért Egyesület kopjafát avat március 15-én, szombaton 14.30-tól Benkő Rafaelné sz. dálnoki Lázár Rózália zoltáni szabadságharcos és zászlóanya, a református egyház és iskola nagy patrónusa emlékére.

A sportsikerek kulcsa

Sepsiszentgyörgyön a Fidelitas Hotel konferenciatermében ma 18 órától A sportsikerek kulcsa. A győzelmen és lemondásokon túl címmel tartanak beszélgetést az MCC szervezésében. Résztvevők: Diószegi László, a Sepsi OSK elnöke; Nagy Attila Ferenc, a Székelyföldi Jégkorong Akadémia ügyvezetője, a Romániai Jégkorongszövetség elnöke; Vass Hunor, a Sport-All SC elnöke és az MTK Budapest edzője.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.30-tól Áradás (beszéd nélküli), 16.45-től Dodó kacsa és Cucu malac (románul beszélő), 18.30-tól Futni mentem (magyar romantikus vígjáték), 18.15-től Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar zenés vígjáték), 20.15-től Emma és a halálfejes lepke (román feliratos), 20.30-tól A tökfilkó (román feliratos).

Hitvilág

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermében.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Stadion utcai Szemerja patika (0267 313 942) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. gyógyszertár (0267 360 608) tart nyitva.

Röviden

VÍZELZÁRÁS. Ma 8–22 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a következő településeken: Kovászna, Csomakőrös, Barátos, Páké és Orbaitelek. Amennyiben a vízellátás paramétereiben eltérést tapasztalnak, jelezzék a 0744 326 104-es és a 0267 315 393-as telefonon.

SZORGOS KEZEK. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia könyvtárában ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre (hímzés, kötés, horgolás, gyöngyfűzés) várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

SZÓNOKVERSENY. A kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeumban ma 15 órától kezdődik a Zúg március szónokverseny, az RMDSZ Kézdivásárhelyi Szervezete szervezésében.

VITAMINTÚRA. Az Erdélyi Kárpát Egyesület háromszéki osztálya március 12-én, szerdán a Vargyasi-szorosba szervez sétatúrát kirándulást kedvelő nyugdíjas társaiknak, és nemcsak. A túra hossza kb. 8 km, kevés szint­emelkedővel, néhol könnyű sziklás kapaszkodóra is számítani kell. Szükséges felszerelés: kényelmes ruházat és bakancs, élelem, ivóvíz. Az utazást saját autóval, közösen oldják meg, találkozó a Supeco Áruház parkolójában 8.15-kor. További információ és bejelentkezés a 0722 210 002-es telefonon, Moldován Reinitz Erzsébet szervezőnél.

HELYI ADÓK. Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala az adófizetők tudomására hozza, hogy a helyi adókat és illetékeket március 12-én, szerdán, 9.30–14 óráig a szotyori faluházban, valamint március 13-án, csütörtökön 9.30–14 óráig Kilyénben, az iskola épületében is ki lehet fizetni. Emellett lehetőség van online befizetésre és a lakosok saját pénzügyi helyzetének elektronikus lekérdezésére is, amelyet a www.ghiseul.ro oldalon tehetnek meg, vagy használhatják az internetes befizetés lehetőségét is.