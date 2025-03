Georgescu, a román ideológiai hamisítvány

Következő írásunk

Lakóinak akarata szerint alkosson önálló, autonóm közigazgatási és fejlesztési régiót Székelyföld, Románia pedig tartsa be a nemzeti kisebbségekre vonatkozó vállalásait – ezt kérték a székely szabadság napján tartott sepsiszentgyörgyi rendezvényen. A hétfő délelőtti időpont ellenére több százan gyűltek össze a turulmadaras emlékműnél, és nem csupán helybeliek: a környékbeli falvakból és Kézdivásárhelyről is többen bejöttek a megyeszékhelyre, egy busznyi résztvevő Marosvásárhelyre is elment.