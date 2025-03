Kincs, ami nincs: a romániai demokrácia

Fall Sándor újságíró néhány napja velős Facebook-bejegyzésben világított rá arra a kiút nélküli helyzetre, amelybe belesodorta magát a bukaresti politikai elit az elnökválasztással: „Ha hagyják Georgescut indulni (és nyerni), akkor jaj a demokráciának. Ha elkaszálják Georgescu jelöltségét, akkor jaj a demokráciának. Sakk matt.” Valójában létezne egy harmadik opció is: hogy tudniillik induljon Călin Georgescu, csak ne nyerje meg a választást – ez azonban túl kockázatos.

Pedig igazán megnyugtató módon csak olyanformán lehetne rendezni e kérdést, ha a szavazóurnáknál dőlne el a meccs. Bejutna Georgescu a második fordulóba, a romániai választópolgárok többsége viszont nem őt, hanem ellenjelöltjét választaná elnökké. Az lenne a demokrácia, a józan ész győzelme, az nyugtatná meg azt a sok millió romániai választópolgárt, aki hisz abban, hogy az országban, amelyben él, mégiscsak többségben vannak azok, akik nem egy szélsőséges sarlatánt szeretnének elnöknek, akik bizakodnak abban, hogy Románia minden hibájával együtt így is lehet egy többé-kevésbé normális, élhető ország. És akkor nem lenne mit mondaniuk a Georgescu-hívőknek sem: megmérettettek és könnyűnek találtattak.

Persze, ez a harmadik opció egyrészt rendkívül kockázatos – mi van, ha mégiscsak azok vannak többségben, akik egy szélsőséges figurát támogatnak? –, meg aztán lenullázná a decemberi alkotmánybírósági határozatot is, amely külföldi beavatkozás és csalás gyanúja miatt érvénytelenítette az elnökválasztást. S lehet ugyan, hogy egyelőre nem minden részletében meggyőzőek a Georgescu ellen felhozott vádak, a hatóságok pedig továbbra is adósak a bizonyítékok bemutatásával, de azért gondoljunk csak bele: a kézdivásárhelyi Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt néhány petárda birtoklásáért hosszú érvekre börtönbe zárták teljesen ártatlanul egy koncepciós eljárás nyomán, míg a Georgescu jobbkezének számító Horațiu Potránál és társainál azért komoly fegyverarzenált találtak a hatóságok, a zsoldosvezér pedig vasárnap is arra uszította híveit, hogy: „Gyertek ki mindannyian a városaitokban, menjetek Bukarestbe, karóval, vasvillával, kaszával és fejszével. Akinek van fegyvere, az álljon ki vele, vagy mi és a gyermekeink az ukrajnai fronton halunk meg a tolvajok dicsőségéért!” Szóval azért bármennyire is aggályosnak tűnhet Georgescu kizárása, azért Isten óvjon mindannyiunkat attól, hogy Potra hívei karóval, vasvillával és fejszével védjék ezt a szegény román demokráciát. Amely olyan, amilyen, és most akár tűnhet úgy is, hogy valójában nincs is – de azért még így is kincs.

Legalábbis ahhoz képest, amit honvédsírokon táncoló, térkövekkel dobálózó, autókat borogató magyarellenes erők, neolegionárius eszméket hirdető, elvakult szélsőségesek és huligánok fejszével s vasvillával akarnak teremteni.

Fotó: Facebook / George Simion