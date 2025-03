KÉZDIVÁSÁRHELY. Ma 18 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ dísztermében megnyílik Darvay Tünde képzőművész Időmozaik című kiállítása. A tárlatot Lénárt Tamás művészettörténész nyitja meg, zongorán közreműködik Gáspár István, a Molnár Józsiás Általános Iskola nyolcadik osztályos zenetagozatos tanulója (felkészítő tanára Gergely Gábor).

Színház

KONCERTSZÍNHÁZ. Idén ismét saját produkcióval tiszteleg az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emléke előtt Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Központ. A hazatalálsz című produkció rendezője Lung László Zsolt, a Vigadó Művelődési Központ és az Udvartér Színház igazgatója, rendezőasszisztens: Nánia Hanna, Szegeti Abigél, koreográfus: Bokor Zsuzsa, zenei rendező, hangszerelés: Bejan Norbert. A produkciót két alkalommal, március 14-én, pénteken 19 órától és 15-én, szombaton 18 órától mutatják be a Vigadó Művelődési Központ nagytermében. Jegyek ma, szerdán és csütörtökön 10–16 óráig, pénteken 10–14 óráig és előadások előtt egy órával kaphatók. Információk a 0730 600 279-es telefonszámon.

KOVÁSZNAI DIÁKSZÍNPAD. Március 14-én, pénteken 18 órától a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncstúdió termében adja elő a Kovásznai Diákszínpad Ágnes asszony című előadását Molnár János rendezésében. Ezzel a darabbal a csapat januárban Budapesten, a Nemzeti Színházban is vendégszerepelt. A belépés adományjellegű, amivel a kovásznai unitárius közösség templom­építését támogatják.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.15-től Mágikus állatok iskolája 2. – Rejtélyes gödrök (románul beszélő) 16.30-tól magyarul beszélő, 18.15-től Armand (román feliratos), 18.30-tól Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar zenés vígjáték), 20.30-tól Amerika Kapitány: Szép új világ (román feliratos), 20.30-tól Én még itt vagyok (román feliratos)

Tánc

A SZENIOR TÁNCKLUB foglalkozásai egyedülálló lehetőséget kínálnak az idősebb generáció számára, hogy aktívan, vidáman és egészségesen töltsék szabadidejüket. A táncklub március 18-án indul, a foglalkozásokat keddenként 11 órától tartják a Park vendéglő földszinti termében, Cseke Ágnes és Tüzes Csilla táncművész és táncpedagógus testvérpár vezetésével. Jelentkezni hétköznap 9–14 óráig a 0735 610 100-as telefonszámon lehet.

VENDÉGJÁTÉK. A Maros Művészegyüttes Láthatatlan ünnepek című előadását a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházban viszik színpadra március 19-én 19 órától. Jegyek kaphatóak a központi jegyirodában. Az iroda nyitvatartási rendje: hétfőn, kedden és szerdán 8–16 óráig, csütörtökön 8–17 óráig, pénteken 8–15 óráig, valamint előadás előtt egy órával. Telefonszám: 0267 312 104.

Zene

DANCS ANNAMARI márciusban erdélyi koncertturnét tart a Sturcz Szmollbend zenekarral és Serbán Attila musicalénekessel közösen. Március 13-án, csütörtökön 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színházban csendülnek fel az énekesnő 29 éves zenei pályafutásának legismertebb dalai, valamint operett- és musicalslágerek Majdnem 30 címmel. Jegyek a központi szervezőirodában, illetve az eventim.ro oldalon kaphatók.

ÜNNEPI HANGVERSENY. A 177 éve kirobbant magyar forradalom és szabadságharc hőseinek állít emléket a Csíki és Georgius kamarazenekar ünnepi koncertje, melyre március 15-én, szombaton 19 órától kerül sor Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében. A koncertre a jegy 40, illetve 20 lej, és a városi kulturális szervezőirodában lehet megvásárolni.

A MAGYAR NEMZET HŐSEI­NEK EMLÉKÉRE. Március 14-én, pénteken 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Park Hotel Di Stefano bárjában megünneplik Jókai Mór születésének 200. évfordulóját. Az egyedülálló gasztronómiai időutazás résztvevői megkóstolhatják Jókai kedvenc ételeit. Az estet Erdős Róbert operaénekes és Ambrus Sándor József zongoraművész ünnepi műsora koronázza meg, amellyel a magyar nemzet hőseire emlékeznek. A belépés ingyenes, a részvétel fogyasztáshoz kötött (legalább 50 lej/fő).

KÓRUSTAGTOBORZÓ. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház égisze alatt tevékenykedő 45 éves Cantus Firmus Vegyes Kar, valamint a 104 éves Magyar Férfidalárda kórustagtoborzót hirdet. A nagy múltú kórusok a taglétszám növelése és fiatalítás céljából énekelni szeretők jelentkezését várják Sepsiszentgyörgyről és a környező településekről. Zenei képzettség nem kötelező. Jelentkezni lehet a 0757 987 227-es telefonszámon, a jakabarpady@gmail.com e-mail-címen vagy személyesen hétfőn, szerdán és pénteken 9 és 16, illetve kedden és csütörtökön 14 és 17 óra között a Kónya Ádám Művelődési Házban (Kossuth Lajos utca 13. szám).

Hitvilág

ÉLETVÉDŐ ELŐADÁS. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia hittantermében március 13-án, csütörtökön 16 órától életvédő előadást tart Csató Béla nyugalmazott plébános.

FELESÉGEK, ÉDESANYÁK LELKI HÉTVÉGÉJE. Március 14–16. között szervezik meg a feleségek és édesanyák lelki hétvégéjét a csíksomlyói Jakab Antal Házban. A Remény zarándokai mottóhoz csatlakozva egy lelki utazásra várják az érdeklődőket. „Úton lenni van, hogy élvezet, kaland, de sokszor elárasztanak a kihívások vagy túl sok az akadály, lehet, hogy épp zsákutcába kerültünk. Hogyan vagyunk jelen ezekben a helyzetekben? Meglátjuk azt, aki velünk jön az úton, vagy csak a földet, netán az akadályt nézzük?” További részletek a csalad.ro oldalon.

Röviden

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket.

HUMORPINCE ÉS CSEREBEREKLUB. A Kónya Ádám Művelődési Házban ma 16 órakor a Cserebere Klub várja az érdeklődőket, 18 órára pedig a humorkedvelőket és kikapcsolódni vágyókat várják a Humorpincébe.

HELYI ADÓK. Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala az adófizetők tudomására hozza, hogy a helyi adókat és illetékeket ma 9.30–14 óráig a szotyori faluházban, valamint március 13-án, csütörtökön 9.30–14 óráig Kilyénben, az iskola épületében is ki lehet fizetni. Lehetőség van online befizetésre és a lakosok saját pénzügyi helyzetének elektronikus lekérdezésére is, amelyet a www.ghiseul.ro oldalon tehetnek meg, vagy használhatják az internetes befizetés lehetőségét is.

AUTÓBUSZ. Március 14-én, pénteken 12 órakor autóbusz indul a baróti református templom elől Bodvajba, amely Bibarcfalván és Kisbaconban is felveszi a szállítást igénylőket. Utazási szándékukat a 0746 089 140-es telefonszámon, Demeter Zoltánnál lehet bejelenteni. Ugyancsak március 14-én 16.40-kor a baróti református templom elől indul autóbusz a Zathureczky temetőben szervezett megemlékezésre.

HÓVIRÁGTÚRA. A háromszéki EKE szombaton, március 15-én tartja roston sütéssel egybekötött Hóvirágtúráját a Setétpatak völgyfőjében. Találkozás a Hatod-tetőn 10 órakor. Túravezető: Dukrét Lajos (telefon: 0754 099 574).

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Stadion utcai Szemerja patika (0267 313 942) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. gyógyszertár (0267 360 608) tart nyitva.